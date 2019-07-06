Трамп может помочь Украине с вопросом «Северного потока-2», – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен обсудить с главой американского государства Дональдом Трампом продолжение строительства «Северного потока - 2» во время рабочего визита в США.

Соответствующее заявление он сделал в ходе рабочей поездки во Львовскую область, передает «112 Украина».

– Что мы можем сделать? Кстати, о Президенте Дуде (Президент Польши Анджей Дуда, - ред.), у меня встреча официальная будет в сентябре, будем поднимать этот вопрос. Но что реально работает, реально - будет работать?!... Потому что я думаю, что госпожа Меркель, господин Макрон не будут влиять на продолжение строительства «Северного потока». Потому что на них влияет очень сильно их локальный бизнес, они ничего с этим сделать не могут, - выразил убеждение Зеленский.

Президент считает, что Трамп - единственный человек, который может помочь Украине справиться с проблемой строительства «Северного потока – 2».

– Поэтому единственное решение этого вопроса - у меня будет встреча в США с Президентом. Это единственный человек, который, я уверен, решит этот вопрос в сторону Украины, - заявил Зеленский.

Отметим, что дата встречи президента Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом еще не согласована.

Ранее сообщалось, что администрация США планирует ввести санкции против проекта «Северный поток – 2».

Отмечалось, что в первую очередь ограничения будут вводиться против внешних компаний, которые предоставляют свои специализированные суда для укладки труб «Nord Stream 2» в Балтийском море. Также американские законодатели предлагают вводить ограничения против физических и юридических лиц, которые «сознательно» предоставляют гарантийные или страховые услуги этим судам.

Германия не поддержала намерение США ввести санкции против компаний, связанных с «Северным потоком – 2».

Против «Северного потока – 2» активно выступают Украина, Польша, страны Балтии и США. Они призывают Европейский Союз заблокировать проект, заявляя, что это «газовая игла», которая увеличивает зависимость европейцев от поставок энергоносителей из РФ.

Украина в случае запуска двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллардов кубометров в год потеряет 2-3 миллиарда долларов США дохода от транзита голубого топлива через свою ГТС, а это почти 3% ВВП. Введение в эксплуатацию «Северного потока – 2», стоимость которого оценивается в 9,5 миллардов евро, намечено на конец 2019 года.