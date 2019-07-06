Экс-помощника президента Беларуси за взятку в $200 тысяч приговорили к 12 годам тюрьмы с конфискацией имущества

Верховный суд Беларуси 5 июля приговорил к 12 годам лишения свободы с компенсацией имущества бывшего помощника президента Беларуси по Гродненской области Сергея Ровнейко.

Об этом сообщает «Новое время».

«Ровнейко назначено наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет с конфискацией всего имущества с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных обязанностей и осуществлением функций представителя власти на срок пять лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима», – говорится в сообщении Верховного суда.

Дело чиновника рассматривалось в закрытом режиме.

Напомним, что Ровнейко был задержан в конце мая 2018 года сотрудниками Комитета госбезопасности Беларуси с личной санкции Лукашенко и обвинен в получении взятки в 200 тысяч долларов. Деньги ему, по данным СМИ, дал бывший глава Белорусской федерации бокса и глава компании «Вестерн Техноложиз» Дмитрий Тихомолов. За дачу взятки он недавно был осужден на два года лишения свободы в исправительной колонии усиленного режима.