Полторак представил нового главу командования «Юг», а его предшественника назначил командующим сил логистики ВСУ

Министр обороны Украины Степан Полторак в субботу, 6 июля, представил личному составу оперативного командования «Юг» нового командующего генерал-майора Игоря Палагнюка.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Представляя Палаганюка Полторак высказал твердое убеждение, что ему удастся сделать все возможное для того, чтобы оперативное командование было более способным и подготовленным.

– Главным в вашей работе должен быть человек. Имея современную технику, вооружение, оснащение и даже надлежащую профессиональную подготовку, но не имея духа и хороших отношений в коллективе и уважения к каждому военнослужащему - вам точно не достичь победы и успешного выполнения задач. Я поздравляю вас с назначением на должность командующего ОК «Юг» и желаю успехов, вдохновения и всего наилучшего, – подчеркнул Полтарак.

Глава оборонного ведомства определил перспективные задачи вновь назначенному командующему в дальнейшей организации работы и службы как в местах постоянной дислокации, так и в ходе выполнения боевых задач на Востоке Украины.

Отмечается, что Палагнюк прошел военный путь от командира взвода до начальника Главного командного центра Вооруженных Сил Украины и является непосредственным участником боевых действий на Востоке Украины.

Кроме того, Полторак назначил нового командующего Сил логистики ВСУ генерал-лейтенанта Олега Вишневского.

– Он знает, какие проблемы есть в Силах логистики, так как он был командующим ОК «Юг», - отметил министр.

По его словам, у Вишневского есть опыт выполнения задач как на командных, так и штабных должностях.