Страницы моей жизни на экране за 8 минут

В четверг, 8 июля, на моей официальной странице в сети Facebook был опубликован короткометражный фильм обо мне. Всю молодость я занимался футболом, играл в шахматы, после учебы в институте начал заниматься частным предпринимательством, а вот в кино сниматься еще ни разу не приходилось. Тем более в роли самого себя. Поэтому, если вам вдруг покажется, что в кадре я держусь не очень уверенно и свободно, знайте – вам не показалось. Я действительно к камерам еще не успел привыкнуть.

Видеоролик начинается с кадров футбольной тренировки николаевской областной сборной ветеранов. Кстати, наша николаевская сборная ветеранов недавно стала чемпионом страны, хоть мне и не удалось сыграть в финале из-за напряженного графика последних недель.

Я уже далеко не молодой парень, но в футбол играть все равно продолжаю. Спорт, тем более командный, вырабатывает умение взаимодействовать внутри коллектива и соревновательный дух, что определенно важно для мужчины. Это политика – штука сложная и противоречивая, а в футболе все просто: есть ты и твоя команда, есть соперник. Есть мяч, есть поле, есть разметка и правила. Победит сильнейший. Вот за это я и люблю футбол – за честность и прямоту.

«Стратегия – выиграть. Хороши играть и выиграть», - говорюя в кадре во время тренировки, но у зрителя может появится ощущение, что речь идет не только лишь о предстоящем матче, но и о предвыборной гонке. Конечно, так и есть. Если ты не собираешься выигрывать избирательную кампанию, зачем вообще идти в депутаты?

В ролике я также провожу экскурсию по родительскому дому в родной Варваровке, знакомлю зрителя со своей матерью, рассказываю о детских увлечениях, хобби, учебе в школе и Николаевском кораблестроительном институте.

Отдельный фрагмент фильма посвящен и предпринимательской деятельности. Моя фирма, на сегодняшний день, крупнейший в области дистрибьютор мороженого марок «Рудь» и «Три медведя». Бизнес максимально прозрачный, который строился с нуля, закладывался по кирпичику постепенно. Мне нечего здесь стесняться или скрывать.

Когда с группой авторов фильма мы обсуждали его концепцию и главную идею, я сразу сказал, что хочу, чтобы в кадре я предстал перед зрителем таким, какой я в жизни, без прикрас. Меня уже привыкли видеть в работе на 127-м округе, на встречах с избирателями, на официальных мероприятиях. Но мне хотелось, чтобы каждый увидел и иную сторону жизни кандидата в народные депутаты Александра Пасечного: детские увлечения, воспоминания о школе и институте, как живут мои родители, какой я на футбольном поле и какой на работе с коллегами. Я мало чем отличаюсь от миллионов других украинцев, я не купил родителям дом в Лос-Анджелесе, они живут в доме, который строил мой дед – работник Черноморского судостроительного завода. У меня нет миллионов долларов на счетах в швейцарских банках, я не заработал на футболе и не купил «Феррари» последней модели.

Я вот такой, какой есть. В кадре, как в жизни. Со своими достоинствами и недостатками, сильными и слабыми сторонами.

Я – николаевец, украинец, гражданин. И хотел бы что-то изменить в нашем государстве к лучшему.

Фильм можно посмотреть на странице «Слуга Народу – Олександр Пасічний - округ 127» в социальной сети Facebook. Надеюсь, вам будет интересно. Буду рад каждому просмотру, лайку, комментарию. Ваше мнение для меня – превыше всего.