«Передавать «наверх» ничего не надо»: Президент отчитал руководителей четырех западных таможен и попросил уволиться

Президент Владимир Зеленский попросил написать заявления на увольнение руководителей четырех западных таможен.

Об этом сообщает пресс-служба Главы государства.

«Волноваться, я думаю, сейчас будут люди, которые занимаются контрабандой и «крышуют» ее. Это главный «привет» вам из Киева, почему мы приехали в таком составе », - сказал Владимир Зеленский.

Отметим, что на Закарпатье вместе с Президентом прибыли, в частности, врио главы Службы безопасности Украины Иван Баканов, руководитель Офиса Президента Андрей Богдан и его заместители - Алексей Гончарук и Руслан Рябошапка, новый глава Гостаможенной службы Украины Максим Нефедов, и.о. председателя Госфискальной службы Александр Власов.

Президент подчеркнул: его команда хочет донести, что отныне передавать «наверх» ничего не надо.

Глава государства также призвал присутствующих к сотрудничеству с Игорем Бондаренко и добавил, что должно быть очищено руководство таможни, пограничной службы и прокуратуры Закарпатья.

Он также призвал руководителей Волынской, Закарпатской, Черновицкой и Львовской таможен за два дня самостоятельно написать заявления на увольнение. Если нет, то их уволят другим способом.

«Страна будет другой. Я вам всем предлагаю начать работать как нормальные люди. Не говорить о маленьких зарплату, не жаловаться. Просто стать профессионалами и работать », - подчеркнул Владимир Зеленский.

Президент также сообщил, что в понедельник подпишет указ о борьбе с контрабандой.

Со своей стороны Алексей Гончарук, который занимается экономическими вопросами, во время совещания по обустройству пограничной таможенной и дорожной инфраструктуры, подчеркнул, что Украина превратилась в «мировой хаб» по поставкам контрабандных сигарет в Европу. Также процветает контрабандная перевозка брендовых товаров - несмотря на то что пограничники и таможенники отчитываются о все более эффективной работе.

«Будут и уважать нас после этого европейские коллег, и можем ли мы рассчитывать на нормальный разговор? Вопрос риторический», - отметил Алексей Гончарук.

Он также подчеркнул, что борьба с контрабандой поможет Украине выплатить долги иностранным кредиторам.

Кроме того, Зеленский дополнил Гончарука словами: «Ты так сказал неоднозначно, что могут подумать, провозить надо, но нам не надо заносить. Нет, провозить не надо», передает УП.

Гончарук отметил, что на недавней большой встречи с бизнесом в Киеве бизнесмены говорили, что контрабанда растет.

«Заходишь в Киеве в какой-то магазин, а там брендовые вещи и все контрабанда. А берешь официальные документы у таможенников, пограничников, и все хорошо, и с каждым днем все эффективнее «работают наши государственные органы», - отметил он.

Напомним, как в ГБР и СБУ заявили, что выявили на Закарпатье крупнейшую партию контрабандных сигарет в истории Украины. По предварительной информации, распространение сигарет без марок акцизного налога осуществлялось при содействии должностных лиц правоохранительных органов.