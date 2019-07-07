Руководитель предприятия «Магистраль-Юг» Игорь Павлов рассказал жителям поселка Ольшанское, где взять деньги

Игорь Павлов, возглавляющий сложное ремонтное предприятие «Магистраль-Юг», на местном базаре в поселке Ольшанское пообщался с людьми и рассказал где взять деньги.

Об этом сообщает пресс-служба Игоря Павлова.

«Завязалась эмоциональная дискуссия на тему как жить дальше. Молодежь - без работы, многие бросают квартиры, едут за границу. Старики – в отчаянии, пенсии - копеечные. Как лечиться, если в кармане пусто, а на огромное помещение местной больницы всего один врач? Примечательно, что в базарный день центр поселка – сплошная торговая площадка: тут торгуют продуктами животноводства из частных подворий, урожаем из садов, огородов, а также из дачных массивов. Трудолюбивые люди выживают, как могут», - говорится в сообщении.

«Я знаю, где взять деньги на лучшую жизнь. Звезд с неба не обещаю, надо работать! Быстро и эффективно развивать отечественную экономику, во главе которой стоит промышленное производство. Знаю, как это делать и ради этого иду в Верховную Раду. А появятся в государственной казне деньги, можно решать и социальные вопросы», - подчеркнул Игорь Павлов.

«Все помнят, как Порошенко, словно мантру, не уставал повторять: отечественная экономика неуклонно растет. 3,4 процента роста ВВП – это самый лучший показатель за семь последних лет. А на самом деле наша экономика «растет» за счет денежных переводов заробитчан (за прошлый год их поступило в страну 11 миллиардов долларов) и банковского сектора (по данным Нацбанка за 11 месяцев прошлого года банки получили прибыль 20 млрд гривен, что в 11 раз больше аналогичного периода прошлого года). Как при таком раскладе может эффективно развиваться страна?» - резюмировал Игорь Павлов.

Отметим, что в данный момент Игорь Павлов баллотируется в Верховную Раду Украины по 127 избирательному округу, который включает в себя Заводский район города Николаева, Николаевский и Очаковский районы Николаевской области.