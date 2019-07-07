Из списка «Слуги народа» исключили еще девять кандидатов, в том числе жительницу Николаева Ольгу Кавун

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Ольга Кавун
Партия «Слуга народа» исключила со своего избирательного списка еще девять кандидатов.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы политсилы.

«Благодаря вам и информации, которую вы присылали на сайт и в чатбот, результаты пост-праймериз стали более прозрачными и правильными. Сегодня на съезде было решено исключить из списка некоторых кандидатов на основании присланной информации», – говорится в сообщении.

Из списка были исключены следующие кандидаты:

- Боярчук Роман Михайлович (№71)

- Витикач Виталий Викторович (№177)

- Арбуз Ольга Александровна (№78)

- Соколов Михаил Юрьевич (№99)

- Рагимова Анастасия Борисовна (№170).

Также, двое кандидатов обратились к председателю партии с заявлением об исключении из списка по собственному желанию:

- Баланюк Юрий Викторович (№164)

- Коробкова Елена Анатольевна (№31).

Как известно, Ольга Кавун указывала, что она родилась в 1984 году, проживает в Николаеве, является заместителем директора мебельной фабрики ООО «Компания Ферония», которая находится в Одессе, а также совладелицей одесского салона красоты «G. Bar French».

В то же время, по информации сайт «Страна.ua», Ольга Кавун является супругой Дмитрия Кавуна - заместителя прокурора Одесской и Харьковской областей времен экс-президента Украины Виктория Януковича. Кроме того, на сайте «Буквы» сообщается, что Дмитрий Кавун вместе с супругой финансировали партию Евгения Мураева «Наши», вложив в нее 234 тысячи гривен.

Напомним, ранее сообщалось, что в списке партии «Слуга народа» оказались три жительницы города Николаева, кроме бизнесмена Давида Арахамии, которого Президент Украины Владимир Зеленский недавно назначил секретарем Национального инвестсовета.

Анатолий Чубаченко

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