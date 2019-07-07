Никто не будет спускать задачи, что производить и на чем зарабатывать. Это позиция Президента, – Разумков о ситуации на «Зоря»-«Машпроект»

Лидер партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил, что никто не будет спускать ГП «Зоря»-«Машпроект» каких-либо указаний, что производить, и на чем зарабатывать, как это было до недавнего времени.

Об этом шла речь в ходе его встречи с жителями Николаева в воскресение, 7 июля, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

– Я был на вашем предприятии. Правда, уже давно. С цехами и тогда было много вопросов, но тогда были заказы. Сейчас они упали. Ну, в условиях войны, в условиях того, на чем стараются зарабатывать во время войны... Мы с вами прекрасно помним историю с «Укроборонпромом». Сейчас будет меняться руководство. Это касается не только топ-менеджмента, но и людей, которые должны отвечать за определенные направления. Надо менять подходы. Мы с вами понимаем, что даже не в самом «Укроборонпроме» была проблема, а в людях сверху, которые спускали, сколько нужно собрать и на чем нужно заработать в 5 раз, в 7 раз. Единственное, что я сейчас могу сказать, это то, что никто такой задачи не спускает и спускать не будет. Это позиция Президента не только в этом направлении, но вы могли ее слышать и в вопросах таможни. Четырем уже точно не надо спускать, им пора собираться, – отметил Разумков.

Напомним, ранее член наблюдательного совета «Укроборонпрома» Айварас Абромавичус заявил, что в концерне «Укроборонпром» будет серьезное изменение кадрового состава, включая топ-менеджмент. Кадровые вопросы могут коснуться и дочерних предприятий концерна, среди которых и ГП «Зоря»-«Машпроект».

Напомним, что завод «Зоря»-«Машпроект» возглавляет Константин Картошкин, который ранее руководил «Севастопольским морским заводом» Петра Порошенко. На выборах в Николаевский городской совет Картошкин возглавлял список БПП.