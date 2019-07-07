«Ликвидация РГА и введение института префектов – это шаг к разумному распределению госбюджета», – Артем Черноморов

Артем Черноморов Кандидат в народные депутаты по округу №131 от партии «Слуга народа» Артем Черноморов поддержал предложение о ликвидации РГА, которое прозвучало на встрече экспертов политсилы 2 июля в Николаеве.

Об этом сообщает пресс-служба кандидата.

Черноморов считает, что необходимо ликвидировать районные госадминистрации как органы, во многом дублирующие функции местных советов и плодящие чиновников». По его словам, реализация данного этапа административной реформы позволит сохранить в госбюджете до 96 миллионов долларов в год, которые на сегодняшний день идут на зарплаты сотрудникам более, чем пятиста райсоветов на территории Украины.

– В то время, как у нас идет децентрализация, села и города объединяются в громады, достаточно ввести институт префектов, обеспечив его оптимальным количеством высококвалифицированных госслужащих высокого ранга, которые будут назначаться по профессиональным данным, а не политическим мотивам, - уверен кандидат в депутаты.

В соответствии с концепцией децентрализации, как в отношении полномочий местных органов, так и в таком важном вопросе, как управление финансовыми потоками передача реальной власти местным советам и избираемым ими исполнительным органам, институт перфектов станет эффективным контрольно-надзорный органом, гарантирующим конституционность и законность решений органов местного самоуправления.

– Префектура не потребует большого количества чиновников, а основные нити управления будут находиться в руках местных советов, – отметил Черноморов.

К тому же, по мнению кандидата, введение института префектов, будет способствовать повышению компетентности самих местных советов, так как фактически необходимо, чтобы местный совет или его исполнительный орган могли принимать профессиональные решения на уровне не ниже самого префекта.