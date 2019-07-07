Кандидат от «Слуги народа» призвал чиновников помочь жителям села Калиновка отремонтировать Дом культуры

Кандидат в народные депутаты от партии «Слуга народа» по округу №129 Игорь Копытин призвал чиновников помочь калиновцам возродить культурный центр села и дать возможность молодежи развиваться.

Об этом сообщает пресс-служба кандитата.

Отмечается, что сегодня находиться внутри здания Дома культуры опасно: стены рассыпаются, потолок рушится.

«Многие годы калиновцы оббивали пороги управлений с одной просьбой – возродить культурный центр в селе. Не выдержав бездействия и равнодушия, жители обратились за помощью к Игорю Копытину, кандидату в народные депутаты по 129 округу от партии «Слуга народа», - говорится в сообщении.

Игорь Копытин поддержал людей и обратился к главам профильных органов Николаевского областного совета и Николаевской облгосадминистрации с требованием провести общее заседание для рассмотрения просьбы калиновцев.

– На встрече жители Калиновки вдохновленно рассказывали, какие талантливые и умные дети живут в их селе. Ребята участвуют в соревнованиях, прославляют родной край, возвращаются домой с наградами. И это, фактически, не имея условий для занятий хореографией и спортом. Здесь живет активная молодежь, которая хочет развиваться и менять мир вокруг себя в лучшую сторону. Нельзя допустить, чтобы их запал угас, а мечты и стремления разбились о безразличие, – заявил Игорь Копытин.

Кандидат в народные депутаты уверен, что если сельский совет вместе с Николаевской облгосадминистрацией объединятся, то смогут выработать общее решение, чтобы вернуть ребятам культурный центр, которого они заслуживают.