Ведущий авторской программы на «Рустави-2» обратился к Путину с отборным матом – на телеканале его осудили, но извиняться не намерены 21+

Выпуск итоговой программы на грузинском телеканале «Рустави-2» начался с обращения ведущего к президенту России Владимиру Путину. Более чем одну минуту ведущий программы «Поскриптум» Георгий Габуния выражал лидеру РФ свое отношения, используя нецензурную брань.

Видеозапись обращения появилась в сети 7 июля.

– Я хочу передать огромный привет нашему большому другу, Президенту России Владимиру Владимировичу Путину. Вовочка, с*ка ты подзаборная... На нашей красивой земле нет места такому убогому созданию, такому уроду как ты... Ты - вонючий оккупант..., – начал Габуния, после чего целую минуту матерился в эфире, обращаясь к президенту РФ.

В свою очередь, как передает «ГрузияОнлайн», Генеральный директор телекомпании «Рустави 2» Ника Гварамия осудил нецензурную брать Габунии.

Ника Гварамия отметил, что несмотря на то, что данная передача является авторской программой Георгия Габуния, канал не поддерживает такую тошнотворную брань в прямом эфире. При этом он подчеркнул, что полностью согласен с пафосом заявления Габуния, и не намерен извиняться за мат в адрес Путина, но при этом отмечает, что канал считает недопустимой такую самодеятельность.

Ника Гварамия заявил, что в настоящее время направляется на канал и в 23:00 в передаче «Воскресные акценты» будут сделаны разъяснения по поводу вышеуказанной нецензурщины.

Стоит отметить, что в мае 2018 года Патриархия Грузии запретила священнослужителям давать интервью и принимать участие в передачах телекомпании «Рустави 2», передает «Радио Свобода». Заявление патриархии было опубликовано на официальном сайте после выхода в эфир ток-шоу «Арчевани», ведущий которого Георгий Габуния, по мнению ГПЦ, в очередной раз «оскорбил религиозные чувства верующих».

Тогда в студии представили картину художницы Лии Уклеба «Мариам-самоубийца», на которой изображена беременная Богоматерь, при этом в руках у нее пистолет, который она приставила к виску. Начиная передачу, Габуния сказал такую фразу: «У нас в студии странный гость, это Мариам с игрушечным пистолетом. Но, исходя из того, что пистолет игрушечный, она на самом деле не покончит жизнь самоубийством, так что будет жить и родит Иисуса».

Это высказывание ведущего вызвало негодование митрополита Урбниси и Руиси владыки Иоба. Священнослужитель, известный своими консервативными взглядами, проклял журналиста и назвал его «служителем дьявола».

– Со своей стороны я проклинаю его. Он больше не покается, он прямо является служителем дьявола, - сказал митрополит.

Тогда гендиректор «Рустави 2» Ника Гварамия вступился за Габунию.