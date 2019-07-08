Глава делегации Британии в ПАСЕ присоединился к демаршу, образованному из-за возвращения РФ в ассамблею

Глава британской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Роджер Гейл присоединился к странам, которые заявили о демарше из-за решения о возвращении россиян к ассамблее.

Об этом сообщил председатель украинской делегации в ПАСЕ нардеп Владимир Арьев.

«Пополнение. К совместному заявлению по результатам демарша в ПАСЕ делегатов семи стран, кроме представителей Швеции, присоединился глава делегации Великобритании. Работаем дальше.» - говорится в сообщении нардепа.

Ранее к заявлению семи стран о совместных действиях в знак протеста против безусловного возвращения РФ присоединились представители Швеции в ПАСЕ.

Напомним, Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса. До этого, украинские депутаты из ПАСЕ выдвигали официальные обвинения в адрес председателя ПАСЕ Лилиан Мори. Она продвигала идею возвращения России к ассамблее.