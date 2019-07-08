«Выборам 21 июля быть»: В ЦИК заявили, что Верховный суд отменил повторную жеребьевку партий

Верховный суд Украины удовлетворил апелляцию Центральной избирательной комиссии и отменил решение Шестого апелляционного суда, согласно которому должна была быть проведена повторная жеребьевка партий.

Об этом в своем Facebook написала секретарь ЦИК Наталья Бернацкая.

«Все же есть справедливость! Мы выиграли Верховный! Выборам 21 июля быть!» - написала Бернацкая.

Как известно, ранее, 4 июля Шестой апелляционный административный суд по иску Аграрной партии Украины своим решением постановил обязать ЦИК провести новую жеребьевку для определения номеров политических партий, под которыми их разместят в избирательном бюллетене.

После этого в ЦИК заявили, что в случае новой жеребьевки, которая определит порядок партий в бюллетене, полиграфкомбинат «Украина» не успеет напечатать все бюллетени.