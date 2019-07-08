Интервью с экспертом команды Президента Егором Черневым о цифровизации и сфере айти в Украине

Егор Чернев Во вторник, 2 июля, в Николаеве с рабочим визитом находились представители первой «двадцатки» списка политической партии «Слуга народа», которые на ряде встреч рассказывали о будущих реформах, и о том, когда можно будет увидеть первые результаты.

Редакция «Преступности.НЕТ» записала с отдельными из них интервью. Редактор издания Анатолий Чубаченко пообщался с экспертом по цифровой и инновационной экономики Егором Черневым, который под номером 26 идет в Раду по списку «Слуги народа».

Чернева в команду Зеленского пригласили как эксперта по цифровизации. Он рассказывает, что его попросили подготовить виденье проектов, которые можно было бы внедрить, и оно совпало с мнением других членов команды.

По его мнению, в Украине сейчас высокая зависимость от внешней конъюнктуры цен на мировых рынках. Поэтому государство должно делать всё возможное для развития собственного производства.

Также он считает необходимым максимально перевести все процессы взаимодействия государства с гражданином в цифровой формат. Это упростит работу и позволит снизить коррупционную составляющую.

Ещё одним важным моментом, по мнению Чернева, является создание условий, при которых стартапы будут получать деньги в Украине. Например, взаимодействие между будущими стартапами и госпредприятиями. Работники IT-сферы смогут получать своего первого крупного заказчика, а госпредприятия - решать проблемы, с которыми им исправить не под силу.

Напомним, также интервью редакция записала с директором образовательных программ Украинского института будущего Сергеем Бабаком, который в команде Президента Зеленского отвечает за реформирование сферы образования и под номером 11 идет в Раду по списку «Слуги народа». С ним мы поговорили о том, как он попал в команду Зе, есть ли он в списке претендентов на министерское кресло в новом составе Кабмина, о том, сколько нужно времени, чтобы украинцы увидели первые изменения в системе образования, и какие это будут изменения, и прочем.