Он в состоянии выполнить то, что обещает: Экс-командир очаковских «морских котиков» рассказал, почему поддерживает кандидата в нардепы Дятлова

Экс-командир 73-го центра сил специальных операций, который базируется в Очакове, а также известный герой антитеррористической операции на Донбассе Эдуард Шевченко рассказал, почему стал доверенным лицом кандидата в народные депутаты, главы фракции «Оппозиционной блок» в Николаевском городском совете Игоря Дятлова.

Об этом он рассказал в комментарии корреспонденту «Преступности.НЕТ».

По его словам, результат работы Дятлова виден, а его команда справится с тем, что запланировала.

— Как сказал один из великих, надо давать оценку не по сказанному, а по сделанному. Те «попередники», которые были, они рассказали очень многое, наобещали очень многое. Результат виден всем – начиная от тарифов, заканчивая ценами и прочим. Игоря Дятлова знаю, видел результат его работы, вижу, что он со своей командой в состоянии выполнить то, что обещает, - сказал Эдуард Шевченко.

Военнослужащий отметил, что Игорь Дятлов помог ему в тяжелой для него ситуации, в то же время, как его друзья от него отвернулись. Кроме того, Шевченко возмутило, что Дятлова называют сепаратистом, не подкрепляя свои слова доказательствами.

— (...) Все рассказывают о том, что он якобы сепаратист. На мой вопрос, почему он тогда не сидит – это же хорошая статья, это развязывает вам руки, пожалуйста, садите, он же готов уже, никто ничего ответить толком не может: «Вот мы слышали, все знают...». Ну это, знаете, одна бабка на базаре сказала. Скажу по себе лично, когда мне было тяжело и те, кто мне много чего обещал, когда они повернулись ко мне спиной, назовем это честно – предали, благодаря ему и его команде я смог продолжить лечение своего ребенка-инвалида, хотя те, кто друзьями назывался, они просто отошли в сторону и некоторые из них даже телефон вбили в черный список, хотя говорили о том, что мы друзья, - сказал Эдуард Шевченко.

Помимо этого Шевченко перечислил достижения Игоря Дятлова и команды, среди которых реконструированный Парк Победы, а также отремонтированные подъезды.

— Возьмите Парк Победы. Вы помните, что там было раньше? Там был ужас и свалка, туда было страшно зайти, там был притон наркоманский. Зайдите сейчас туда, посмотрите. Посмотрите, сколько площадок по городу сделаны, посмотрите, сколько подъездов отремонтировано. Что еще надо? Голословные обещания? Давайте будем только обещать, будем рассказывать о своем патриотизме на словах. Давайте будем к патриотизму как-то по-другому относиться, пускай он будет в делах наших, - добавил Эдуард Шевченко.

Напомним, что в марте 2016 года командиром 73-го морского центра специальных операций, который дислоцируется в Очакове, назначили Эдуарда Шевченко. Уже в сентябре 2017 года он заявил, что неудобен для руководства и его незаконно хотят сместить с занимаемой должности.

24 января, девять ветеранов и действующих военнослужащих 73-го морского центра специальных операций вышли на пикет к Минобороны и Генеральному штабу ВС Украины в Киеве, чтобы привлечь внимание к дискриминации командованием своего бывшего командира центра - капитана 1-го ранга Эдуарда Шевченко.