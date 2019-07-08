Николаевская ячейка «За життя» заявила о выходе из партии и призвала поддержать «Оппозиционный блок» Новинского

Члены Николаевской областной организации партии «Оппозиционная платформа «За життя» заявили о выходе из партии и призвали поддержать на выборах в Верховную Раду «Оппозиционный блок».

Соответствующее заявление было озвучено во время пресс-конференции в понедельник, 8 июля, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

По словам главы парторганизации Андрея Сокура, такое решение связано с тем действия руководства партии не соответствуют целям и задачам, которые были поставлены перед созданием партии и посетовал на то, что условно проходной список в Верховную Раду от партии составляют люди «с чуждой идеологией».

– Руководство партии в лице Вадима Рабиновича и Сергея Левочкина пошло на сговор с командой бывшего Президента Порошенко и предоставила его команде треть условно проходной части списка, – заявил он.

Сокур заявил, что в региональной организации было проведено общее собрание, на котором и принято решение о выходе из партии.

– На выборах 21 июля мы призываем (…) поддержать (…) «Оппозиционный блок».

Отметим, что отвечая на один из вопросов, Сокур заявил, что «Оппоблок» в Николаевском городском совете представляет девять депутатов (на самом деле их – 25), и «какое-то количество» в областном совете.

Также отметим, что на данную пресс-конференцию пришли и представители «Национального корпуса», задав вопрос о том, почему глава фракции «Оппоблок» Игорь Дятлов не пришел на мероприятие, чтобы поддержать их.

Напомним, что партии «Оппозиционный блок», «Партия мира и развития», «Наши», «Відродження» и «Доверяй делам» объединились.

Как известно, ранее «Оппозиционный блок» и «Оппозиционная платформа — За життя» планировали участвовать в парламентских выборах единой партией и согласовывали условия и формат общего проекта.