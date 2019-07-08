У Путина заявили, что он пока не готов дать ответ на предложение Зеленского о переговорах в Минске

Дмитрий Песков Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия пока не готова дать ответ на предложение украинского президента Владимира Зеленского о переговорах в Минске.

Об этом сообщает издание «ТАСС».

Он отметил, что пока не готов отвечать на предложение Зеленского, так как это «абсолютно новый формат» и России нужно понять, есть ли перспективы у такой встречи. Однако, инициатива будет рассмотрена.

Также он добавил, что США не являются участниками нормандского процесса.

«Как быть с минскими договоренностями, под которыми стоят подписи участников нормандского процесса, но не стоят подписи никаких представителей США» - заявил пресс-секретарь.

Ранее в понедельник, 8 июля, президент Украины Владимир Зеленский выступил с заявлением касаемо телемоста, который организовывает телеканал «NewsOne» и «Россия 1». Он предложил президенту РФ Владимиру Путину «поговорить» на его условиях, в компании Трампа, Меркель, Мэй и Макрона, а в качестве места выбрал Минск.

Как известно, телеканал «NewsOne», принадлежащий Тарасу Козаку, близкому к куму президента РФ Владимира Путина Виктору Медведчуку, заявил о запуске телемоста между Украиной и Россией, который якобы будет направлен на народы двух стран, а не на политиков.

В свою очередь секретарь Совета Национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк на своей странице в Facebook резко высказался касаемо инициативы канала и рассматривает её как провокацию.

А исполняющий обязанности главы Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что инициирует перед Президентом Украины, председателем Совета Национальной безопасности и обороны Украины безотлагательный созыв внеочередного заседания СНБО Украины.