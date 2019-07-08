ГПУ открыло уголовное дело о госизмене из-за планов «NewsOne» провести телемост с «Россией 24», - Луценко

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил о регистрации уголовного производства о покушении на совершение государственной измены со стороны телеканала «NewsOne».

Об этом он заявил на своей странице Facebook.

Он отметил, что все причастные к данному инциденту, «от собственника канала до ведущего, который опубликовал анонс» вызваны на допрос. Также готовится судебное представление об аресте активов.

По мнению Луценко, попытка госизмены заключается в «предоставлении информационной поддержки подрывной деятельности против Украины».

Напомним, что статья 111 Уголовного кодекса Украины предусматривает, что «Государственная измена – это деяние, умышленно совершенное гражданином Украины во вред суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической или информационной безопасности Украины: переход на сторону врага в условиях военного положения или в период вооруженного конфликта, шпионаж, оказание иностранному государству, иностранной организации или их представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины».

Как известно, телеканал «NewsOne», принадлежащий Тарасу Козаку, близкому к куму президента РФ Владимира Путина Виктору Медведчуку, заявил о запуске телемоста между Украиной и Россией, который якобы должен быть направлен на народы двух стран, а не на политиков. После того, как этот телемост вызвал широкий общественный резонанс, телеканал Медведчука решил его отменить, ссылаясь на угрозы, которые якобы поступали его сотрудникам.

Напомним, ранее в понедельник, 8 июля, президент Украины Владимир Зеленский выступил с заявлением касаемо телемоста, который организовывали телеканалы «NewsOne» и «Россия 1». Он предложил президенту РФ Владимиру Путину «поговорить» на его условиях, в компании Трампа, Меркель, Мэй и Макрона, а в качестве места переговоров выбрал Минск.

В свою очередь секретарь Совета Национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк на своей странице в Facebook резко высказался касаемо инициативы канала и рассматривает её как провокацию.