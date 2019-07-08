Вице-премьера Климпуш-Цинцадзе охрана не пустила на саммит Украина-ЕС – она видит в этом происки Гройсмана

Вице-премьера по европейской и евроатлантической интеграции Иванну Климпуш-Цинцадзе не пустили на саммит Украина-ЕС, который проходит 8 июля в Киеве.

Об этом сообщает «Европейская правда».

Климпуш-Цинцадзе не подали в перечень участников встречи, несмотря на то, что именно она отвечает за эту тематику, и Евросоюз ожидал ее участия. По данным источников, еще сегодня рассматривалась возможность участия Климпуш-Цинцадзе в саммите. Но когда вице-премьер пришла в Мариинский дворец, ей отказали во входе.

Межправительственные договоры на встрече будет подписывать первый вице-премьер и министр экономического развития и торговли Степан Кубив.

Климпуш-Цинцадзе обвинила премьера Гройсмана в том, что он вычеркнул ее из числа участников встречи.

- Премьер принял решение исключить меня из делегации, потому что в предыдущих списках я была, а команда нового президента стала заложником тех интриг, которые ведет глава правительства, - заявила журналистам Климпуш-Цинцадзе.

Руководительницы правительственного офиса по вопросам европейской и евроатлантической интеграции на саммите также нет.

- Там отсутствуют те представители правительства, кто занимался тематикой евроинтеграции и знает вопросы, которые там обсуждаются, - добавила Климпуш-Цинцадзе.

У премьер-министра Владимира Гройсмана удивились из-за заявлений вице-премьера по евроинтеграции Иванны Климпуш-Цинцадзе, которая утверждает, что глава правительства вычеркнул ее из числа участников саммита Украина-ЕС.

«По поводу заявления вице-премьера Иванны Климпуш-Цинцадзе. Очень странно, что профильный чиновник не знает, что состав делегации на саммит Украина – ЕС формирует президент, а не премьер-министр. Поэтому ее слова выглядят не более чем политической игрой кандидата в народные депутаты от партии Петра Порошенко с сомнительной целью набрать дополнительные баллы», - написал пресс-секретарь Гройсмана Василий Рябчук в Facebook.

Кроме того, он опубликовал письмо главы Офиса Президента Андрея Богдана от 13 июня к вице-премьеру с призывом до 28 июня прислать предложения по составу делегации Украины на саммите с ЕС, а также позиционные материалы по вопросам повестки дня.