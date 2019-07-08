«Скоро мы будем просить у вас не деньги, а экстрадицию беглых топ-коррупционеров», - Зеленский на саммите Украина – ЕС 2019

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что новый состав ВР позволит искоренить коррупцию в Украине, а новый политический курс позволит «не просить у не деньги, а экстрадицию беглых топ-коррупционеров».

Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам саммита Украина - ЕС, передает «Инфорезист».

Зеленский уверен, что обновленный парламент Украины «полностью развяжет руки для подавления коррупции в Украине». Он поблагодарил Европейский Союз за готовность и дальше поддерживать Украину материально, касаемо этого вопроса.

- В прошлые годы мы только и слышали, что для этого нужна только политическая воля. У меня эта воля есть, а вот у кого-то эта воля, скорее всего, будет ограниченной, - отметил президент.

Также он выразил надежду, что вскоре Украина будет просить у ЕС «не деньги, а экстрадицию беглых топ-коррупционеров».

Дополнительно Зеленский пообещал в ближайшее время подписать указы по борьбе с рейдерством и контрабандой.

- Я заверил европейских партнеров, что идентичной является наша позиция и в отношении всех других реформ в Украине. Это детенизация экономики, создание независимого суда, преодоление монополий, борьба с рейдерством и контрабандой – о чем, кстати, я завтра подписываю соответствующие указы, — отметил глава государства

Напомним, в Киеве сегодня, 8 июля, прошел XXI саммит Украина - Европейский союз. В рамках мероприятия президент Украины Владимир Зеленский, президент Совета Европы Дональд Туск, а также глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер провели встречу. В ходе мероприятия прошло подписание двухсторонних документов между Украиной и Европейским союзом.

Добавим, вице-премьера по европейской и евроатлантической интеграции Иванну Климпуш-Цинцадзе не пустили на саммит Украина-ЕС, который проходил сегодня, 8 июля, в Киеве.