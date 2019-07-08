«Для чего нужен закон?»: Кандидат в нардепы Дятлов рассказал жителям Очакова, что инициирует в первую очередь в парламенте

Кандидат в народные депутаты, глава фракции «Оппозиционный блок» в Николаевском городском совете Игорь Дятлов провел ряд встреч с жителями Очакова и рассказал им, какой законопроект инициирует в первую очередь в случае своей победы в парламентских выборах.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Дятлов посетил несколько дворов в спальных районах Очакова, где встретился с жителями и рассказал о том, каков будет его первый законопроект в Верховной Раде. Речь идет о программе «Теплый дом», которая по его инициативе реализуется в городе с 2015 года. Кандидат в нардепы хочет реализовать программу на всеукраинском уровне, для чего ему будет необходимо подать соответствующий законопроект на рассмотрение депутатов Парламента.

— С 2015 года я являюсь автором программы «Теплый дом». Мы вместе с экспертами разработали ее в 2015 году и дорабатывали все эти годы для того, чтобы она стала Законом Украины. Для чего нужен Закон? Потому что программа определяет не только замену окон. Мы смотрим на ваши окна в подъездах. Им уже лет, наверное, тридцать. Мы понимаем, что летом жара, зимой, скорее всего там собирается плесень, - рассказал Игорь Дятлов.

В домах, где программу успешно реализовали, жители платят на 50% меньше за потребление тепла.

— В итоге люди, которые проживают в таком доме после термомодернизации, платят более, чем на 50% меньше за потребление услуг, - отметил политик.

У жителей возникли вопросы по поводу финансовой составляющей подобного проекта. Игорь Дятлов заверил, что в Николаеве программа «Теплый дом» реализовалась исключительно за средства из государственного бюджета – жители домов не собирали денег на ее внедрение.

Кроме того, Дятлов сообщил, что уже пытался предложить действующим народным депутатам от Николаева и области инициировать законопроект и предоставить программе статус государственной. Однако депутаты не только не поддержали идею, но и обратились в правоохранительные органы, чтобы найти в программе криминальную составляющую.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на 127-м округе зарегистрировали кандидата-«двойника» – пенсионера Дятлова родом из Горловки - Владимира Дятлова. Позже, стало известно, что на 127-м округе зарегистрировали еще одного человека с фамилией «Дятлов» - Евгения Дятлова.

Отметим, что в Заводском районе Николаева начали распространять фейковые объявления о встрече с представителем депутата Николаевского городского совета Игоря Дятлова, которая якобы должна была состояться 3 июля. Кандидат в нардепы заявил, что таким образом оппонентам не удастся его дискредитировать.