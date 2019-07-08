Артем Черноморов намерен решить вопрос со строительством моста между Южноукраинском и Богдановкой

Кандидат в депутаты Верховной Рады от партии «Слуга Народа» Артем Черноморов намерен решить вопрос переправы между живописным селом Богдановка и городом Южноукраинском, которых разделает всего 200 метров реки Южный Буг.

Об этом передает пресс-служба кандидата.

Возведение стационарного моста для пешеходов и автомобилей кандидат в депутаты, чьи корни идут из Богдановки, считает лучшим решением.

– Это не просто необходимость. Десятилетиями люди не могут добиться того, чтобы власть, наконец, приняла решение и остановила смертность людей во время переправы в зимний период. Машины вынуждены ездить буквально по льду. Каким образом это расстояние преодолевают пешеходы – даже немыслимо себе представить», - отметил кандидат в депутаты ВР.

В сообщении отмечается, что 30 лет назад дед Артема Черноморова, Михаил Ильич Скок, построил паромную переправу, которой жители пользуются до сих пор. Завершить начатое и тем самым облегчить жизнь людей – дело чести.

– Жители возмущены тем, что предыдущая власть забросала их обещаниями, но так ничего и не сделала в направлении решения этого вопроса. Как одно из последних громких заявлений вспоминают обещание представителей действующей власти в прошлом году. Но воз и ныне там… А ведь расходы на строительство добротного моста ничтожны по сравнению с многими другими инфраструктурными проектами! Каких-то 200 метров! - подчеркнул Артем Черноморов.

Как известно, ранее местными властями было предложено построить понтонную переправу, однако идея заглохла на корню, при этом была раскритикована специалистами Южноукраинской АЭС. На сегодняшний день люди верят в то, что грядущие перемены в Верховной Раде поспособствуют скорейшему осуществлению мечты жителей Объединенных громад и сёл, для которых эта переправа является жизненно важным объектом. Как стало известно со слов самого кандидата в депутаты, расчеты и проект строительства моста находятся на завершающей стадии.