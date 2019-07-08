ЦИК сняла с регистрации 18 кандидатов в нардепы – в их число попала жительница Николаева

Центральная избирательная комиссия сняла с регистрации 18 кандидатов в Верховную Раду по их заявлению. В их числе и жительница Николаева Людмила Коваль, которая баллотировалась по одномандатному избирательному округу №130.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

«Рассмотрев заявления кандидатов в народные депутаты Украины, которые баллотируются в одномандатных избирательных округах, выдвинутых политическими партиями и в порядке самовыдвижения, об отказе баллотироваться на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019, комиссия отменила регистрацию 18 кандидатов в народные депутаты Украины. А именно: в порядке самовыдвижения - Майданевич Л.А. - в ОВО № 17 Демчака Р.Д. - в ОВО № 18 Бекерову Н.А. - в ОВО № 26 Кравченко А.Ю. - в ОВО № 27 Хабибулина А.Ф., Черняка В.М. - в ОВО № 36, Луцив Е.В. - в ОВО № 70, полюсов В.В. - в ОВО № 76, Ярового А.В. - в ОВО № 101, Волканова В.А. - в ОВО № 102, Столяренко Т.М. - в ОВО № 180, Рыбакова О.В. - в ОВО № 182, Гешка И.Т. - в ОВО № 202, Супруненко О.И. - в ОВО № 216, Соломаху А.Г. - в ОВО № 221; выдвинутого Политической партией «Европейская Солидарность» - Евстафьева И.С. - в ОВО № 78; выдвинутого политической партией «Сила и честь» - Коваль Л.И. - в ОВО № 130; выдвинутого Политической партией «Оппозиционный блок» - Среду А.А. - в ОВО № 183», – говорится в сообщении.

Напомним, что ранее партия «Слуга народа» исключила со своего избирательного списка еще девять кандидатов - в их число попала жительница Николаева Ольга Кавун.