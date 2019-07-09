Автора этого скандала я знаю – это Петр Порошенко, – Гройсман о ситуации с Климпуш-Цинцадзе на саммите «Украина - ЕС»

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что за скандалом с недопуском вице-премьер-министра по европейской и евроатлантической интеграции Иванны Климпуш-Цинцадзе на саммит «Украина - ЕС» стоит бывший Президент Петр Порошенко, который хочет таким образом создать политический скандал.

Об этом он сказал в эфире телеканала ICTV.

– Я тоже об этом узнал из сети Интернет... Саммит ЕС - это саммит президентского уровня, Офис Президента формирует состав делегации, так же, как он формирует ее в Париж, Берлин, Канаду. Очевидно, что наряду с другими вице-премьерами там могла быть и профильный вице-премьер Иванна Климпуш-Цинцадзе, - сказал он.

По словам Гройсмана, он мог бы вмешаться в ситуацию и поспособствовать ее решению, если бы Цинцадзе к нему обратилась.

– Вместо этого вице-преьмер идет и устраивает скандал прямо на входе в Мариинский парк. Более того, как только она устраивает этот скандал, рядом случайно - подчеркиваю - случайно находятся две видеокамеры: «5 канала» и «Прямого». Это наводит меня только на одну мысль - что было желание не взять участие в работе саммита, а устроить скандал. Могу сказать единственное: автора этого скандала я знаю - это Петр Алексеевич Порошенко, к большому сожалению, - добавил он.

Гройсман отметил, что за 2,5 года на должности премьера подобные «подковерные интриги» от Порошенко постоянно были направлены в его адрес.

Как известно, 8 июля вице-премьера по европейской и евроатлантической интеграции Иванну Климпуш-Цинцадзе не пустили на саммит Украина-ЕС, который проходил в Киеве. Она в свою очередь обвинила Владимира Гройсмана в том, что он вычеркнул ее из числа участников встречи.