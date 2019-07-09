В САП согласовали подозрение министру, нескольким действующим главам ОГА и судьям, - Холодницкий

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий сообщил, что ведомство согласовало подозрение одному из министров и нескольким главам областных государственных администраций.

Об этом он рассказал в эфире телеканала «Прямой» 8 июля.

«Работа идёт, детективы работают. Сегодня, например, мы согласовали сообщение о подозрении одному из министров. И сейчас задача детективов – должным образом вручить это подозрение. Также, идёт процесс согласования, обсуждается процесс сообщения подозрений некоторым губернаторам, действующим, пока что, судьям», - сказал Холодницкий.

В своём сообщении он не уточнил имен министра и глав ОГА.

Напомним, САП уже просила Малиновский районный суд Одессы приговорить к 12 годам лишения свободы мэра Одессы Геннадия Труханова, обвиняемого в присвоении 92,7 миллионов гривен при покупке здания завода «Краян».

Добавим, что руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий 11 марта сообщил о подозрении Одесскому городскому главе Геннадию Труханову из декларирования недостоверной информации.