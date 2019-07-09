ЦИК убрала информацию о снятии с выборов кандидата в нардепы на Николаевщине

ЦИК убрала информацию о том, что якобы кандидат по 130-му одномандатному избирательному округу Людмила Коваль отказалась участвовать в парламентских выборах.

Об этом свидетельствует сообщение Центральной избирательной комиссии.

Как известно, 8 июля Центральная избирательная комиссия сообщила, что сняла с регистрации 18 кандидатов в Верховную Раду по их заявлению. В их перечне также была жительница Николаева Людмила Коваль, которая баллотировалась по ОИО№130 (Баштанский, Березнеговатский, Казанковский, Новобугский, Новоодесский, Снигиревский районы).

По состоянию на утро 9 июля в том же сообщении ЦИК указано, что отменена по регистрация по заявлениям 17 кандидатов. В перечне Коваль уже нет.

Людмила Коваль также в обратилась в редакцию «Преступности.НЕТ» и сообщила, что не отказывалась от участия в выборах в Раду.