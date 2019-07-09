«Мы можем помочь новому Президенту»: Известный николаевский футболист и экс-командир очаковских «морских котиков» поддержали кандидата в нардепы Дятлова

Экс-тренер МФК «Николаев», рекордсмен МФК «Николаев» по количеству забитых голов в чемпионатах и розыгрышах Кубка Украины Руслан Забранский, а также известный герой АТО, легендарный командир очаковских «морских котиков» Эдуард Шевченко поддержали главу фракции «Оппозиционной блок» в Николаевском городском совете Игоря Дятлова.

Об этом свидетельствуют появившиеся в сети промо-видео, посвященные выборам в Верховную Раду Украины.

В них к николаевцам обращается не только кандидат в нардепы Дятлов, но и такие люди из его команды, как Забранский и Шевченко.

«Я хочу поддержать Игоря Дятлова. Все мы знаем, сколько Игорь сделал для нашего города, будучи в городском совете. И самое главное, я знаю, что он сделает еще больше, представляя наш родной город в Верховной Раде. За нами сильная команда, за нами правда», - говорит футболист.

Оба – и Руслан Забранский, и Эдуард Шевченко – являются доверенными лицами Игоря Дятлова на этих выборах.

«Поддерживаю Игоря Сергеевича Дятлова на предстоящих выборах в Верховную Раду Украины. Потому что видел его предыдущую работу, надеюсь, что мы вместе сделаем значительно больше для нашего края. Потому что команда молодая, команда, проявившая себя. С нами Бог, а значит с нами победа», - говорит Шевченко.

Как известно, Игорь Дятлов баллотируется по округу № 127 (Заводский район города, Очаков, Очаковский и Николаевский районы области). Обращаясь к николаевцам, он подчеркнул:

«Мы можем и помочь новому президенту изменить систему, и добиться для Николаева того, чего для нашего родного города не добивался никто из сегодняшних нардепов. Но – нам нужна твоя поддержка. Без твоей поддержки твое будущее, будущее твоих детей, будущее твоей семьи могут снова украсть. Выбирай», - сказал кандидат в нардепы.

Напомним, что ранее экс-командир очаковских «морских котиков» рассказал, почему поддерживает кандидата в нардепы Дятлова.