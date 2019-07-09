«ProZorro» следовало бы переименовать в «Мутно»: Негулевский о коррупции в дорожной сфере Николаевщины

Кандидат в народные депутаты по округу № 130 от партии «Слуга Народа» Игорь Негулевский рассказал о своём виденье решения проблемы плохих дорог в Николаевской области.

Об этом сообщает пресс-служба партии.

Согласно данным аудита, Николаевская область занимает пятое место снизу в рейтинге дорог Украины.

«Но рекордсмены по разрухе находятся именно у нас, на Николаевщине – это трассы Н-11 и Н-14. К тому же, Украина входит в десятку аутсайдеров по качеству дорог в мире», - говорится в сообщении.

Негулевский, имея опыт в системе строительства дорог, приобретенный в Европе, утверждает, что дело в том, что проектным организациям достаточно знаний и опыта, а исполнительные структуры обладают в необходимом количестве современной спецтехникой и профессиональными кадрами.

«Как такового источника проблем не существует, причины наших с вами неудобств кроются во всех слоях вертикали дорожной службы – от начальника «Укравтодора» до управляющего районных дорожных управлений. Систему «ProZorro» следовало бы переименовать в «Мутно» сразу после введения её в действие. Балом правят старые добрые «договорняки»: торги разыгрываются между компаниями, следы которых ведут в одни и те же структуры, а независимые организации, решившие принять участие в тендерах, без раздумий снимаются тяжелой человеческой рукой с чьей-то лёгкой подачи», - объяснил Негулевский.

По его словам, чтобы решить эти проблемы достаточно исключить воровство на объемах и ценах, максимально сократить расстояния между заказчиком и исполнителем, честно проводить тендеры с независимым контролирующим комитетом, внедрить автономный техконтроль и передавать отремонтированные участки дорог отдельным дорожно-эксплуатационным предприятиям, которые будут их обслуживать.

«Давайте строить такие дороги, которые будут десятилетиями без проблем выдерживать нагрузку от грузовых автомобилей с полной загрузкой, на которую они, между прочим, рассчитаны! Да, строительство такой дороги будет дольше и дороже. Но обратной стороной медали будут адекватные цены на топливо, медикаменты, продукты питания и другие вещи, делающие нашу с вами жизнь комфортнее», – отметил кандидат в нардепы.

Он привел в пример то, что при строительстве немецких дорог используется так называемая «подушка», которая состоит из нескольких слоев и достигает двух метров. И отметил, что в США большинство дорог построены из бетона, несмотря на то что такой способ строительства более затратный по времени, именно он отличается своей прочностью.

«При строительстве бетонного автобана в Австрии поверх «подушки» укладывается привычный нам асфальт. Но он выполняет не несущую функцию, а функцию гидроизоляции и амортизации. После этого – 2 слоя бетона, причем процесс укладки сопровождается автоматическим продольным и поперечным армированием. Кроме того, вся дорога пронизана термокомпенсаторами с резиновыми заглушками и высокотехнологичной системой дренажей. А сточные воды, прошедшие через дорогу, проходят трёхступенчатую очистку. После такого зрелища участок строительства бетонной трассы в Полтавской области выглядит примитивно, и, признаться, вызывает скепсис», - рассказал Негулевский.

Также кандидат в нардепы отметил, что сейчас существуют специальные модифицирующие установки, позволяющие соблюдать технологию модификации битума. Таким образом можно не бояться эксплуатировать дороги в жару. Он также подчеркнул, что в результате ненадлежащего подхода не только к строительству, но и к эксплуатации дорог, мы получили вполне закономерный результат — тысячи километров разрухи. Поэтому нельзя гнаться за дешевизной и ставить в приоритет временные меры решения проблем.

Ранее кандидат в народные депутаты по округу № 130 от партии «Слуга Народа» Игорь Негулевский рассказал, что за то время, пока он проводит встречи с громадой на своём округе, поступают тысячи жалоб на безответственных чиновников на местах.