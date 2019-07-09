Зеленский назначил двух новых членов Набсовета «Укроборонпрома» – своего советника Загороднюка и николаевца Арахамию

Президент Украины Владимир Зеленский назначил членами Наблюдательного совета госконцерна «Укроборонпром» своего внештатного советника Андрея Загороднюка и секретаря Нацинвестиционного совета, николаевца Давида Арахамию.

Соответствующий указ №499/2019 от 9 июля опубликован на сайте Главы государства.

Также первым пунктом указа Президент прекратил полномочия члена Набсовета «Укроборонпрома» Михаила Згуровского.

Как известно, у двух из четырех назначенных членов наблюдательного совета государственного концерна «Укроборонпром» в марте 2019 года закончились полномочия.

12 июня Президент Зеленский назначил экс-министра экономического развития и торговли Айвараса Абрамовичуса членом Наблюдательного совета «Укроборонпрома». Также отмечалось, что закончились полномочия членов Набсовета главы Госслужбы финансового мониторинга Игоря Черкасского, генерал-лейтенантв запаса Ярослаав Скалько. Кроме них в Набсовет входил и ректор национального технического университета «Киевский политехнический институт имени Сикорского» Михаил Згуровский.

Позже Абромавичус заявил, что концерне «Укроборонпром» будет серьезное изменение кадрового состава, включая топ-менеджмент. Кадровые вопросы могут коснуться и дочерних предприятий концерна.

Стоит отметить, что всего в Николаеве находятся восемь предприятий, которые входят в структуру «Укроборонпрома»: ГП «Николаевский судостроительный завод», «Государственное Южное производственно-техническое предприятие», ГП «Украинский радиотехнический институт», ГП «Николаевский авиаремонтный завод «НАРП», ГП «Николаевский бронетанковый завод», ГП «Научно-производственный комплекс газотурбостроения «Зоря»-«Машпроект», ГП «Исследовательско-проектный центр кораблестроения» и николаевский спецпорт «Ольвия».