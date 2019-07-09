«Я прошу людей больше не ошибаться», - Капацина заявил о фальсификации парламентских выборов в 2014 году со стороны Корнацкого

Николаевский бизнесмен Василий Капацина, который в 2014 году баллотировался в Верховную Раду по 132-му округу и уступил Аркадию Карнацкому, призвал жителей Первомайска и районов не голосовать за последнего повторно, поскольку прошлые выборы были ним фальсифицированы.

Об этом Капацина рассказал в комментарии журналистам, сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

По его словам, на выборах в Верховную Раду в 2014 году Аркадий Корнацкий «продвигал» своих людей в избирательные комиссии, чтобы в последствие эти люди перекладывали бюллетени в его пользу. В итоге голоса не были пересчитаны, как того требовал Капацина, – против этого выступила глава комиссии, которая работала в интересах Корнацкого.

— Своих земляков из Братского, из Первомайска, из Арбузинки я бы попросил не ошибаться. От вас в Парламент попал человек, который на выборах допустил грязную фальсификацию. Запрещенные методы. Мне известно, что шли перекладывания бюллетеней, что в последний момент в день выборов в комиссию был назначен человек Корнацкого, который не допустил перерасчета голосов. Было вмешательство властных структур в эту ситуацию. По моим данным, по данным моих конкурентов, люди проголосовали за меня, - сказал Капацина.

Бизнесмен призвал людей не ошибаться и не голосовать за Аркадия Корнацкого, поскольку он за пять лет не выполнил своих предвыборных обещаний, не посещал многих сел.

— Я ни о чем не жалею – что произошло, то произошло. Но вы на этот раз не голосуйте за человека, который не выполнил ни одного обещания. В отдельных районах и селах он вообще не появился. Он совершенно отстранился от территории, которая его послала в Верховную Раду. Это человек, который решает свои проблемы. Человек, которым руководят личные амбиции, - отметил Капацина.

Кроме того, Аркадий Корнацкий, по словам Капацины, отобрал у своих же избирателей 770 паев.

— На прошлой предвыборной компании я обращал внимания на действия Корнацого – он пытался отобрать паи у людей, которые получили их от органов власти. Надо же иметь совесть, как можно отобрать их у людей? Когда я говорю про 770 паев, посмотрите, кто был против. Выступила против гражданка Первомайска Панкова. Она подала в суд на Корнацкого по этим 770 паям. Уже вот в эти годы она выступила, когда Порошенко издал распоряжение все поотменять, - добавил Капацина.

Что же касается самого Капацины, по его словам, в этом году он не баллотируется, потому что перед ним стоит цель – возрождение судостроительного завода «Океан».