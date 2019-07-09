Одесская патрульная рассказала о некомпетентности руководства и наказаниях для «неугодных» – начальство на это резко отреагировало

Зоя Мельник Сотрудница патрульной полиции Одесской области Зоя Мельник заявила о некомпетентности руководства, планах по составлению протоколов и наказания патрульных, которые не согласны с начальством.

Заявление она опубликовала на своей странице в Facebook в день Национальной полиции Украины.

Так, Мельник вспомнила о том, что полтора года назад она изымала детей, которых мать оставила с наркозависимой подругой без еды. Тогда патрульная приняла решение забрать детей из квартиры на служебном автомобиле, так как «у ювенала нет транспорта» . Когда она попыталась вызвать свободный служебный автомобиль, ей приказали побыстрее закончить задание.

«Вызовов действительно было много, но во-первых принимаю решение закончить вызов или нет на месте я, так как именно я вижу происходящее и несу за него ответственность, что я и ответила командирам. А ещё ответила чтоб они посмотрели, нет ли у них свободных экипажей, которые в это время, пока на районе куча вызовов, стоят под знаком и к̶о̶с̶я̶т̶ ̶к̶а̶п̶у̶с̶т̶у̶ уже несколько часов, не отработав ни единого вызова», - написала она.

После того, как она ослушалась руководство, её направили работать на базе - «на калитке у входа, открывать и закрывать шлагбаум, куда ранее ставили либо «залетчиков».

«Все мои рассказы, что нельзя оставлять сотрудника с 3 детьми и кучей не совсем адекватных людей, что у ювенала нет машины, что это небезопасно - один сотрудник в притоне, что детей нужно было во что-то одеть и накормить, ничего не дали. Меня наказали. Самое бесполезное место - на калитке. Стой открывай и закрывай шлагбаум», - вспомнила девушка.

После девушку перевели «в пеший»: охранять корабли НАТО в одесском порту. По её словам, туда отправляли всех, кто не выполнял планы или не собирал «визитки» (взятки).

«В то время моя новая реформированная патрульная полиция только начинала процесс превращения из новых в старых добрых колядныков на дороге, но это уже тогда очень сильно сказывалось на качестве работы. Планы были уже тогда, вызовы 102, где семейки, кражи, грабежи, драки, бытовые конфликты, насилие и т.д либо не обрабатывались, либо обрабатывали кое-как, так как командиры заявляли - у нас главное - постановления и протоколы», - пишет Мельник.

«Комбаты устроили себе соревнование кто больше сделает постанов, так как им нужна карьера и показатели. А на вызовах 102 их конечно же не сделаешь. Да и «визиток» на семейках, пьяных драках не дают», - признается Мельник.

После того, как патрульная начала писать о полиции в Facebook, ей начали приходили угрозы. Она написала заявление в Управление внутренней безопасности Нацполиции.

«Другого способа защищаться, кроме как огласки, у меня, к сожалению, нет», - отметила Мельник.

В свою очередь глава Патрульной полиции Украины Евгений Жуков на своей странице в Facebook опубликовал таблицу, исходя из которой следует, что у Мельник за первое полугодие 2019 года были 62 рабочих смены, 60 опозданий, поступило 20 жалоб, составлено 19 админпротоколов (за январь-май), ведется четвертое служебное расследование.

«Каждый пост об ужасах в патруле у ребят появляется почему-то только после того как им доведут, что они готовятся на увольнение по дисциплине… Про свою собственную халатность люди говорить не хотят. За систематические нарушения служебной дисциплины сотрудник будет уволен и точка! Так будет и в Одессе и в любом другом городе», - отметил он.

Также Маршала поддержал украинский гонщик Алексей Мочанов. Он оскорбил Мельник и опубликовал видео, где она якобы находится в наркотическом опьянении. После он извинился за то, что выразился грубо.

Как известно, 27 ноября 2016 года в Николаеве задержали при получении взятки двоих офицеров управления патрульной полиции – лейтенанта Александра Чумаченко и старшего лейтенанта Дениса Фурзенко. Патрульные требовали и получили от таксиста 300 долларов и 800 гривен взятки – они угрожали водителю использовать свое служебное положение, чтобы ему не вернули «BMW» и документы на эту машину.

Спустя два года после задержания суд заново начнет рассматривать дело о взятке двух николаевских патрульных.