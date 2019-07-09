Зеленский массово увольняет глав райгосадминистраций в ряде областей

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 9 июля, массово увольняет ряд глав районных государственных администраций.

Об этом свидетельствуют соответствующие распоряжения, которые опубликованы на сайте Главы государства.

В частности, распоряжениями от 9 июля уволены главы государственных администраций в Киеве, в Львовской, Винницкой, Волынской, Донецкой, Житомирской, Кировоградской, Луганской областей.

По состоянию на момент публикации новости, на сайте Президента продолжают публиковать распоряжения об увольнении глав РГА.