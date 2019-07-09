«Музей должен стать под защиту международных норм», - Дятлов о музее под открытым небом «Ольвия»

Глава фракции «Оппозиционный блок» в Николаевском городском совете, кандидат в народные депутаты Украины по 127 округу Игорь Дятлов считает, что музей под открытым небом «Ольвия», расположенный в Очаковском районе, нуждается в особом внимании и должен «стать под защиту международных норм».
Об этом он написал на своей странице в Facebook, после посещения Национального историко-археологического заповедника "Ольвия".
«Впервые в жизни от посещения музея испытал чувство злости! История циклична. Всё повторяется время от времени. Зная ошибки прошлого, легче преодолевать проблемы в будущем. Но… у нас об этом забывают… Между встречами с избирателями заехал в Ольвию. Из эмоций – злость и негодование», - написал Игорь Дятлов.
Он уточнил, что такие чувства у него именно вызвало то, что, к примеру, таблички музейных экспонатов сделаны из бумаги в клеточку и подписаны шариковой ручкой, дома в древних кварталах поросли травой и деревьями - ни подойти, ни посмотреть.
«Музей заброшен. Персонал ухаживает только за территорией вокруг админздания и парой участков рядом. Вся остальная Ольвия – дикое поле. Это какими равнодушными нужно быть к своей истории? Я даже не представляю, что бы сказали археологи, которые еще в начале двадцатого века открыли для глаз современников эту уникальную античную колонию, если бы увидели, как наплевательски к ней относятся сейчас», - отмечает Игорь Дятлов.
Отдельно, политик отметил, что ему обидно, что никто из действующих нардепов за все время работы не проявил ни капли внимания к Ольвии.
«Я уже молчу о состоянии дороги от Николаева до Ольвии. Это невозможно комментировать приличными словами. Местные поймут, о чем я… Этот музей может стать центром притяжения туристов. А это заработок для бюджета и местного населения. Считаю, что Ольвию нужно признать одним из объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Музей должен стать под защиту международных норм. И тогда можно будет привлечь инвестиции в изучение и обустройство современного классного туристического объекта. Это лишь один из вариантов, как вдохнуть жизнь в эту территорию. Для меня неоспорим факт: так, как есть сейчас, больше продолжаться не может», - подытожил Игорь Дятлов.