«Музей должен стать под защиту международных норм», - Дятлов о музее под открытым небом «Ольвия»

Игорь Дятлов Глава фракции «Оппозиционный блок» в Николаевском городском совете, кандидат в народные депутаты Украины по 127 округу Игорь Дятлов считает, что музей под открытым небом «Ольвия», расположенный в Очаковском районе, нуждается в особом внимании и должен «стать под защиту международных норм».

Об этом он написал на своей странице в Facebook, после посещения Национального историко-археологического заповедника "Ольвия".

«Впервые в жизни от посещения музея испытал чувство злости! История циклична. Всё повторяется время от времени. Зная ошибки прошлого, легче преодолевать проблемы в будущем. Но… у нас об этом забывают… Между встречами с избирателями заехал в Ольвию. Из эмоций – злость и негодование», - написал Игорь Дятлов.

Он уточнил, что такие чувства у него именно вызвало то, что, к примеру, таблички музейных экспонатов сделаны из бумаги в клеточку и подписаны шариковой ручкой, дома в древних кварталах поросли травой и деревьями - ни подойти, ни посмотреть.

«Музей заброшен. Персонал ухаживает только за территорией вокруг админздания и парой участков рядом. Вся остальная Ольвия – дикое поле. Это какими равнодушными нужно быть к своей истории? Я даже не представляю, что бы сказали археологи, которые еще в начале двадцатого века открыли для глаз современников эту уникальную античную колонию, если бы увидели, как наплевательски к ней относятся сейчас», - отмечает Игорь Дятлов.

Отдельно, политик отметил, что ему обидно, что никто из действующих нардепов за все время работы не проявил ни капли внимания к Ольвии.