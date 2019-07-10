Почти половина избирателей, которые определись с выбором, готовы проголосовать за «Слугу народа», – опрос

48,5% опрошенных украинцев, которые уже определились, за кого будут голосовать на парламентских выборах 21 июля, намерены поддержать партию «Слуга народа».

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии с 25 июня по 7 июля.

Также среди тех, кто определился, 14,1% готовы поддержать партию «Оппозиционная платформа - За Жизнь», 9,2% – партию «Европейская Солидарность», 6,2 % – «Всеукраинское объединение «Батьківщина».

Есть шансы преодолеть проходной барьер в 5% (с учетом погрешности) у партии «Голос» (4,4%) и «Сила и Честь» (4,1%). Другие партии, согласно этому опросу, не имеют шансов попасть в Верховную Раду.

Отметим, что 65,9% респондентов точно или скорее собираются голосовать на парламентских выборах 21 июля, в том числе 48,8% точно собираются голосовать на них.

Среди всех респондентов, которые точно или скорее собираются голосовать, ответы распределились следующим образом: 37,8% проголосовали бы за партию «Слуга народа», 11% – за партию «Оппозиционная платформа - За Жизнь», 7,2% – за «Европейскую Солидарность», 4,8% – за «Всеукраинское объединение«Батьківщина».

Опрос КМИС проводился методом личного интервью. Опрошено 2004 респондентов, проживающих в 129 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым) по 3-х ступенчатой ​​стохастической выборке с квотным отбором на последней ступени, что репрезентативо для населения Украины старше 18 лет. В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% – для показателей близких к 25%, 2,0% – для показателей близких к 10%, 1,4% – для показателей близких к 5%.

Напомним, что согласно результатам социологического опроса, проведенного ОО «Центр аналитических исследований», в Николаеве всего две политсилы набирают больше 5% голосов горожан, а наивысший рейтинг у «Слуги народа»