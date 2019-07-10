Капацина посоветовал жителям Первомайска «обратить внимание» на Пидберезняка, который поднял тему фальсификаций Корнацкого

Василий Капацина Николаевский бизнесмен Василий Капацина призвал жителей Первомайска обратить внимание на народного депутата Вадима Пидберезняка, который один из первых заговорил о фальсификациях и уголовных производствах, где фигурирует народный депутат Аркадий Корнацкий.

Об этом Василий Капацина рассказал журналистам, сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Ранее сообщалось, что Василий Капацина рассказал о том, что в 2014 году на парламентских выборах по 132 округу (Первомайск и близлежащие районы) Аркадий Корнацкий, будучи кандидатом в народные депутаты, фальсифицировал выборы, задействовал админресурс, ставил своих людей в избирательные комиссии, заставлял их перекладывать бюллетени и угрожал.

На вопрос о том, кого он считает достойным кандидатом, Капацина не стал отвечать, однако отметил, что нардеп и кандидат Вадим Пидберезняк не побоялся во всеуслышание рассказать о криминальных делах, где фигурирует Аркадий Корнацкий.

— Я вас убедительнейшим образом прошу – отметьте, что Пидберезняк не побоялся и выступил против этого безобразия. Это же правда. Пидберезняк много раз выступал. Пидбезерняк говорил об этом три года назад и это тогда было опасно. И я этому отдаю уважение. Я не являюсь его избирателем и адвокатом, но я прошу это отметить. Чтоб люди, будут они за него голосовать или не будут, знали, что это правда. Он писал про уголовное дело в России и ставил вопросы, - заявил Василий Капацина.

Как известно, ЦИК отказала в регистрации кандидатом в нардепы скандальному депутату Корнацкому в связи с тем, что его документы не соответствовали требованиям законодательства. Позже он в суде удачно оспорил это решение, но в ЦИК подали апелляцию, настаивая на правильности своего решения. В итоге его все зарегистрировали кандидатом на досрочных выборах в Парламент, которые состоятся 21 июля.

Напомним, что летом в Первомайском районе систематически происходили фактически бойни вокруг сбора урожая «Агрофирмой Корнацких». Предметом спора между матерью Аркадия Корнацкого, а фактически его «Агрофирмы Корнацких», и 773 пайщиками, которые сдали в аренду свою участки ООО «Партнер-Агро» для выращивания культур, являются 1,5 тысячи гектар земли.

В 1990-ых годах местные жители продали право на свою землю родителям Аркадия Корнацкого. Однако, последними земля была оформлена с нарушениями и в итоге суды постановили отметить выданный акт. Тем не менее данная земля использовалась агрофирмой до 2012 года, пока участки не были зачислены в земли запаса и розданы районной администрацией 773-ем жителям Первомайского района – в большинстве работникам соцсферы и пенсионерам, которые сдали в аренду свои участки предприятию «Партнер-Агро».

После этого Корнацкий, не желающий мириться с тем, что земля больше ему не принадлежит, продолжает силой засевать эту землю и собирать на ней урожай.

Более того, после того, как Аркадий Корнацкий стал народным депутатом Украины от партии «Блок Петра Порошенко», Президент Украины Петр Порошенко в 2016 году выдал указ №142/2016 «Об отмене решения председателя Первомайской районной государственной администрации Николаевской области» и распоряжение №98/2016-рп «О некоторых распоряжениях председателя Первомайской РГА Николаевской области». Другими словами Президент «сыграл на руку» Корнацкому в этом споре, чтобы в судах он мог апеллировать тем, что решения о выдаче земли 773 бюджетникам уже отменены. Причем судьи заявили, что юридически Порошенко ни имел права этого делать.

Позже, вслед за Президентом Украины председатель Николаевской облгосадминистрации Вадим Мериков распорядился отменить несколько распоряжений главы Первомайской райгосадминистрации, касающихся земель возле Чаусово-2. Однако соответствующее распоряжение Вадима Мерикова было оспорено и отменено Николаевским окружным административным судом как незаконное.

А в октябре 2017 года жительница Первомайска Анна Панкова подала в суд иск о признании незаконным и отмене указа Президента Украины Петра Порошенко, в котором заинтересован нардеп от фракции партии «Блок Петра Порошенко» Аркадий Корнацкий.

Добавим, что во время представления нового прокурора Николаевщины Генпрокурор Луценко вступился за своего бывшего коллегу по парламенту, и, как оказалось, товарища Аркадия Корнацкого. При этом он добавил, что ему стыдно перед Аркадием Корнацким, что правоохранительные органы не помогают ему, после чего явно дал понять, что новый прокурор должен вступиться за народного депутата-«порошенковца».

В итоге Тарас Дунас заверил СМИ, что Генпрокурор Юрий Луценко не давал ему указание помочь скандальному народному депутату от «БПП» Аркадию Корнацкому собрать урожай на чужих полях в Первомайском районе. Тем не менее, во время уборки урожая подсолнечника, засеянного фирмой «Партнер-Агро», полиция стала кордоном между сторонами, дав предприятию Корнацкого убрать большую часть чужого урожая подсолнечника.

Как известно, прибыль «Агрофирмы Корнацких» уходит в Россию, где живут владельцы фирмы – дочери нардепа Корнацкого. Сам нардеп признался, что они являются гражданами РФ. Кроме того, по информации народного депутата Вадима Пидберезняка, Аркадий Корнацкий по материалам уголовного дела подозревается российскими правоохранительными органами в заказном убийстве 20-летней давности. Помимо этого, Пидберезняк привел факты того, что Аркадий Корнацкий, будучи гражданином Украины и народным депутатом Украины продолжает оставаться гражданином Российской Федерации, имея действительный российский паспорт. А также бизнес в России и аннексированном РФ Крыму.

Также напомним, как нардеп от БПП Корнацкий похвастался, что остановил инициативу Порошенко о децентрализации.

Стоит отметить, что в апреле 2016 года Корнацкий во время договоров по Кабмину писал заявление о выходе из фракции (по другим данным - из партии) БПП. Если бы тогда Корнацкий вышел из фракции и не вошел в коалицию, то нарушил бы тем самым планы БПП и «Народного фронта», которым не хватало голосов. И только после поражения Порошенко он снова подал заявление о выходе из фракции БПП.