Порошенко заявил, что если Президент общается на русском языке, то он будет предметом «защиты» России

Экс-Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что если глава государства будет общаться на русском - он будет предметом «защиты» России.

Заявление он опубликовал на своей странице в Facebook.

«Любой человек в Украине может свободно общаться на любом языке. Закон о языке имеет целью именно защиту украинского языка. Он о том, что президент, премьер, правительство, местное руководство должны общаться на украинском. Путин пришел в Украину - формально - защитить русский язык. Пока в Украине президент, премьер будут общаться на русском - они будут предметом «защиты» России. Так же как Путин раздает российские паспорта в Крыму и на Донбассе, чтобы прийти и защищать российских граждан. Язык - это фактор национальной безопасности!» - сказал Порошенко.

Ранее сообщалось, что более 50 нардепов просят Конституционный суд отменить закон об украинском языке – в их числе и николаевец Ильюк.