Сессия Николаевского горсовета: Депутаты с опозданием собрались на четвертое пленарное заседание – кворум минимальный

В среду, 10 июля, в Николаевском городском совете проходит четвертое пленарное заседание бюджетной сессии.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

На первом пленарном заседании депутаты утвердили на сессии отчет о выполнении городского бюджета за 2018 год. Также они согласовали изменения в ряде социальных программ. При этом, не поддержали вопрос о внесении изменений в программу «Цифровой город», в программу социально-экономического развития Николаева. Не утвердили программу развития электротранспорта. Кроме этого, депутаты отказались принимать в коммунальную собственность города государственный пакет акций «Николаевской ТЭЦ».

На втором пленарном заседании депутаты приняли программу развития электротранспорта в Николаеве. При этом, они не согласовали решение о принятии в коммунальную собственность города здание бывшего кинотеатра Искра, а также не рассмотрели повторно вопрос касательно Николаевской ТЭЦ. Также депутаты не согласовали вопрос о передачи недостроя на 3-й Слободской ЧНУ имени Петра Могилы под университетскую клинику.

На третьем пленарном заседании депутаты в очередной раз «провалили» голосование за прием ТЭЦ на баланс Николаева. В тоже время, они дали согласие, чтобы забрать у облсовета кинотеатр «Искра» в собственность города. Также депутаты вновь не поддержали вопрос по передачи недостроя на 3-й Слободской ЧНУ имени Петра Могилы под клинику, кроме этого депутаты не согласились продлить могилянке аренду 11-го корпуса на год за 1 гривну.

Как известно, профильная горсовета Николаева после заседания сессии согласовала без пообъектной росписи перераспределение неиспользованных ₴216,5 миллионов. Теперь данный вопрос должны вынести на сессию.

В зале ведется онлайн-трансляция:

12:18 На заседании зарегистрировалось 29 депутатов. Сергей Карцев попросил у мэра еще 5-10 минут для мобилизации. Александр Сенкевич попросил глав фракции обзвонить своих коллег и пригласить их на заседание.

11:57 Перед заседанием сессии собралась комиссия по вопросам бюджета, которая согласовала изменения в решении горсовета от 21 декабря 2018 года «Про бюджет Николаева на 2019 год», которые касаются субвенций для четырех администраций районов. В частности, депутаты предложили принять к сведению этот вопрос и вынести его на утверждение сессии.