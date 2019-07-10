«Фактически к фракции я не имею никакого отношения», – депутат Суслова заявила о выходе из «Самопомощи» в Николаевском горсовете

В среду, 10 июля, депутат Николаевского городского совета Татьяна Суслова заявила, что выходит из фракции «Самопомощь».

Об этом стало известно в ходе заседания сессии, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Так, депутат Татьяна Суслова вышла к трибуне, однако в ходе ее выступления почти все депутаты от фракции «Самопомощь» покинули зал заседания. Депутат сочла поступок своих коллег за неуважение, но продолжила говорить о проблемах своего округа. В свою очередь, она заявила, что на протяжение 2017-2018 года на ее округ не было выделено никаких средств, что привело к упадку этого микрорайона.

После того, как она сообщила о ряде проблем на округе, она заявила, что выходит из фракции «Самопомощь» и вручила мэру свое заявление.

— Я хочу давно уже известный факт перевести в статус юридического. Фактически к фракции «Самопомощь» я не имею никакого отношения, а потому я хочу сообщить о выходе из этой фракции. Свое заявления я сейчас вам вручу. Члены фракции взяли и демонстративно вышли из зала. Они считают, что то, что я говорю не важно для города. Я хочу, чтобы люди знали о том, как фракция «Самопомощь» относится к важным для горожан проблемам, – заявила Татьяна Суслова.

Мэр Александр Сенкевич читает заявление депутаты Татьяны Сусловой

Напомним, что ранее городской голова Николаева Александр Сенкевич написал заявление об уходе с рядов партии «Самопомощь».

Позже Сенкевич заявил, что политическая партия «Самопомощь» негативно отнеслась к его решению выйти из нее, а фракция в горсовете - «с пониманием и уважением».