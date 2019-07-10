Мэр Сенкевич хочет, чтобы кандидаты в нардепы пообещали предусмотреть в госбюджете ₴500 миллионов на ремонт Варваровского моста

Николаевский городской голова Александр Сенкевич попросил кандидатов в народные депутаты Украины от Николаевской области дать обязательство в случае победы на выборах залпанировать на 2020 год 500 миллионов гривен на ремонт Варваровского моста и увеличить финансирование ремонта дорог государственного значения, которые проходят через Николаев.

Об этом он заявил в среду, 10 июля, в ходе обещания с журналистами после сессии, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

— Сегодня у нас есть очень много кандидатов в Верховную Раду, которые декламируют разную информацию о том, как они будут выравнивать во дворах пол или красить подъезды. Сегодня я бы хотел, чтобы депутаты публично дали обязательства свои, что после того, как они станут депутатами Верховной Рады, они включатся в активную работу над тем, чтобы в госбюджете на 2020 год появились конкретные строчки: ремонт Варваровского моста и дополнительные средства на дорожный фонд Николаевской области, - заявил Сенкевич.

В частности, он добавил, что «500 миллионов гривен в следующем году будет достаточно, чтобы начать работы по организации рабочего процесса и так далее». Также он отметил, что проект должен быть рабочим, «а не просто бумага за 10 миллионов, которая просто ляжет на полку».

Помимо этого мэр акцентировал внимание на том, что в ремонте также нуждаются дороги государственного и областного значения.

— Все знают про проблемы, которые у нас есть с ПГУ (проспект Героев Украины - прим.), Большая морская, Никольская, Одесское шоссе, Веселиновское шоссе, все выезды из города на область. Это всё дороги госзначения или областного значения и на них нам нужны средства. Пусть две эти обязанности возьмут на себя и скажут: мы станем депутатами и добьемся, наша первая будет победа, добьемся выделения средств на эти два направления, - отметил мэр.

Напомним, что в результате комплексного обследования Варваровского моста выяснилось, что его состояние является крайне критическим и требует безотлагательного ремонта. После чего депутаты Николаевского горсовета решили обратиться в Мининфраструктуры с просьбой профинансировать реконструкцию Варваровского моста и уже собирались 1 октября ограничить движение по нему для большегрузов. Также в Мининфраструктуры обратились Николаевские нардепы. Позже в бюджет Николаева на 2018 год «заложили» 5 миллионов гривен на проект ремонта моста.

В тоже время, в городском бюджете Николаева нет денег на реконструкцию или капитальный ремонт Южнобугского моста (бывший Варваровский мост), после изготовления проектно-сметной документации по реконструкции мэр Николаева Александр Сенкевич намерен выходить на центральную власть с просьбой о полном финансировании работ.

В частности, губернатор Николаевской области Алексей Савченко предложил отдать Варваровский мост на баланс «Укравтодора».

Как известно в мае 2018 года департамент жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета по результатам объявленных торгов избрал киевскую фирму «Союзтранспроект» разработчиком проектно-сметной документации по капитальному ремонту Южнобугского моста.

Однако, по истечению сроков договора стало известно, что «Союзтраспроект», которая согласна была предоставить свои услуги за 3 миллиона 779 тысяч гривен, так и не разработала проект по капремонту моста. Из-за чего ДЖКХ должен был оштрафовать подрядчика и разорвать с ним договор.

В связи с этим, 21 января 2019 года чиновники объявили новый тендер, стоимость работ они оценили в 5 миллионов гривен. Однако на торги никто не подался, поэтому тендер отменили. Аналогичная ситуация был и с тендером по разработке проектной документации, который объявили 6 февраля.

В третий раз, департамент ЖКХ 15 марта объявляет новый тендер на разработку тендерной документации по капремонту Варваровского моста, однако предположительная стоимость работ возросла в четыре раза, до 19 миллионов 800 тысяч гривен.

Позже, ДЖКХ Николаева отменил торги на проект ремонта Варваровского моста, где могла победить фирма, не выполнившая работы в прошлом году.

В частности, прокуратура хочет взыскать 725 тысяч гривен с подрядчика, который не спроектировал ремонт Варваровского моста.

К тому же, городской голова Николаева Александр Сенкевич хочет встретиться с Президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы обсудить финансирование капитального ремонта Варваровского моста.