Рада после 17 голосований поддержала Избирательный кодекс с отменой мажоритарки и открытыми списками

Верховная Рада Украины в четверг, 11 июля, после ряда неудачных голосований все же поддержала Избирательный кодекс, которым предполагается отмена мажоритарки и введение открытых избирательных списков.

Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

После 17 голосований и просьб спикера Рады Андрея Парубия законопроект №3112-1 поддержали 230 депутатов. Голосования начались около 11 часов и только к полудню нардепы могли набрать достаточное количество голосов.

Как пишет «Левый берег» Верховная Рада несколько недель рассматривала больше 4000 правок, поданных ко второму чтению, но это не имело никакого значения, потому что перед финальным голосованием депутаты пакетом с 17-й попытки поддержали свыше 1300 поправок, которые предложила рабочая группа, занимавшаяся вычиткой документа. Их перечень оказался настолько большим, что его даже не зачитали полностью во время заседания.

Финальный текст документа пока не известен.

По словам Александра Черненко, кодекс вступает в силу с 1 декабря 2023 года, кроме отдельных положений.

Напомним, Избирательный кодекс приняли в первом чтении в ноябре 2017 года минимально необходимым количеством голосов.

Кодекс объединит в себе положения пяти законов: о выборах президента, о выборах народных депутатов, о местных выборах, о Центризбиркоме и о государственном реестре избирателей.

Этот кодекс разрабатывался на базе проекта, подготовленного рабочей группой под руководством Юрия Ключковского и зарегистрированного еще в марте 2010 года. Тогда над кодексом работали ведущие специалисты по избирательному законодательству, документ получил положительное заключение Венецианской комиссии.

Закон предусматривает применение избирательной системы, которая позволяет персонифицировать голосование («открытые» списки кандидатов), что требует введения региональных избирательных округов, пишет «РБК-Украина»

Аналогичную избирательную систему предлагается применять также на выборах депутатов Верховной рады Автономной Республики Крым, областных советов, а также городских советов городов, в которых количество избирателей превышает 90 тысяч человек (к таким городам относятся все областные центры, а также несколько других городов областного значения).

При этом на выборах городских глав таких городов предлагается применить избирательную систему абсолютного большинства.

Также предусматривается усовершенствовать законодательное регулирование предвыборной агитации. Законом уточняется содержание понятия предвыборной агитации и формы ее осуществления. Кроме того, упорядочиваются требования к деятельности средств массовой информации как в части информирования общества о ходе избирательного процесса, так и в части их участия в предвыборной агитации.

Предусматривается, что благодаря новому избирательному кодексу кандидатам в парламент, которые прекратят быть самовыдвиженцами, будет гораздо легче получить поддержку в системе открытых списков.

Законом предусматривается процедура изменения места голосования онлайн. Ожидается, что это поможет устранить очереди в органах Государственного реестра избирателей для тех граждан, которые желают изменить место голосования. Планируется осуществлять эту процедуру через кабинет избирателя на сайте Госреестра.