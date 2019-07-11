Зеленский предлагает люстрировать министров, топ-чиновников и нардепов, которые при власти последние 5 лет

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с резкой критикой глав различных ведомств, и заявил, что его командой разработан законопроект про расширение норм закона об очистке власти.

Соответствующее видео было опубликовано на странице Офиса Президента Украины.

- Для чего нужны нардепы, которые сохраняют (депутатскую – ПН) неприкосновенность? Узаконивают незаконное обогащение, просто не ходят на работу. Для чего нужны министры, которые рассказывают, что украинцы очень много едят, которые строят дороги лишь в собственном фейсбуке и рожают детей заграницей? Которые угробили здоровье нации и рассказывают про вред вишневых косточек. Для чего нужны прокуроры, которые могут посадить только собственную печень? Для чего нужен министр экономики, времен Януковича, который называет граждан «ублюдками», выбивает из рук телефоны и обещает «дать всем по роже»? - начал свою речь Владимир Зеленский.

В своём обращении он задался вопросом, что делать с такими депутатами.

- Может обменять их всех на наших пленных? Или одеть в бракованные бронежилеты, которые они закупили, и отправить на передовую? - озадачился Президент.

Он отметил, что лучшее что можно сделать с ними сейчас, это лишить возможности управлять государственными процессами. Также, в своём обращении, он ответил на критику о том, что его команда хочет «отменить люстрацию».

- Нас обвиняют в том, что мы хотим отменить люстрацию. Чтобы все поняли, мы не собираемся её отменять. Мы предлагаем её усилить. Нами наработан законопроект, про расширения норм закона про очистку власти. Предлагаю к перечню должностей, которые подпадают под люстрацию, - заявил Зеленский.

Так, в список лиц, которые в рамках нового законопроекта могли бы попасть под люстрацию, попали: Президент Украины, народные депутаты, члены правительства, главы: СБУ, антимонопольного комитета, фонда госимущества, государственной фискальной службы, таможни, а также секретаря СНБО и руководство оборонных предприятий. Под люстрацию предлагается вывести всех вышеназванных лиц, которые были на должностях с 23 февраля 2014 по 19 мая 2019 года.

- Этот законопроект – сугубо общественная оценка их деятельности. Уверен, что действия всех обозначенных особ в будущем получат и справедливую юридическую оценку. - заключил Президент.

Напомним, в Борисполе в среду, 10 июля, Президент Украины Владимир Зеленский прогнал из рабочего совещания секретаря горсовета Ярослава Годунка, который был осужден за разбой. До этого он, со словами, что «передавать «наверх» ничего не надо» и «это мычание уже вот тут стоит» отчитал глав четырех западных таможен и попросил их уволиться. Позже и.о. главы Государственной фискальной службы Украины Александр Власов уволил с постов руководителей Волынской, Закарпатской, Черновицкой и Львовской таможен.