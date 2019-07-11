О новом громком заявлении Зеленского – это приманка для избирателя, пафос или начало реформ?

Наш новый президент очень любит записывать обращения к народу. Они стали одним из инструментов для победы на выборах, а теперь, наверное, он хочет благодаря ним повысить рейтинг своей партии и получить большинство.

Зеленский выступил за люстрацию всех подряд, кто занимал высокие должности со времен Майдана – с февраля 2014 по май 2019, а также за люстрацию нардепов.

«В список лиц, которые в рамках нового законопроекта могли бы попасть под люстрацию, попали: Президент Украины, народные депутаты, члены правительства, главы СБУ, Антимонопольного комитета, Фонда госимущества, Государственной фискальной службы, таможни, а также секретаря СНБО и руководство оборонных предприятий».

Но как говорил один датский принц, все это «Слова, слова, слова». Которые вызывают у меня только вопросы. Если под люстрацию попадут все министры с 2014 по 2019 год, то должен будет уйти и Аваков, который если не поддерживал, то не мочил Зеленского на выборах. Как-то некрасиво со стороны нового президента будет выкинуть своего ситуативного союзника.

Абромавичус, который стал главой Наблюдательного совета «Укроборонпрома», и которого прочат в премьеры, тоже должен будет уйти. Он ведь был министром в эти годы, но уволился, когда увидел, насколько все плохо в «Датском королевстве». Т.е. придется пожертвовать и потенциальным реформатором?

Или опять будут отговорки и маневры, чтобы оставить нужных людей на должностях? У нас уже есть прецедент с главой Администрации президента Андреем Богданом, который по закону о люстрации не имел право занимать эту должность. Но Администрацию президента переименовали в Офис президента и теперь к Богдану нет вопросов, ведь в законе о люстрации ничего об Офисе президента не написано.

А как будет выглядеть люстрация нардепов? Допустим, в новый парламент попадет 100 депутатов «старого» созыва. Допустим, большинство Зеленского принимает новый закон о люстрации, и что тогда делать со «старыми» депутатами? Выгнать из Рады? Какой механизм этого изгнания? И мажоритарщиков тоже будут отзывать? А если сельский суд их восстановит?

Видео рассчитано на избирателей, которые хотят, чтобы хороший президент наказал всех плохих чиновников. Видео показывает только идею, причем довольно спорную, но не механизмы ее реализации. И тем более не говорит о последствиях, которые могут быть.

Я поддерживают идею, что всех взяточников и бюрократов надо гнать в шею из власти. Но для этого мало снять видео или уволить всех подряд. Нужно подумать и о нормальных людях, которых может зацепить этот закон. Нужно учесть реалии нашей страны, где Насирова восстанавливают на должности главы ГФС.