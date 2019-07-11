Путин заявил о готовности встретиться с Зеленским после того, как в Украине будут сформированы новая Рада и правительство

Путин заявил, что Россия готова к переговорам с Украиной в «любом формате», но встреча должна быть проработана, а в Киеве должно быть сформировано правительство.

Об этом сообщает издание «ТАСС».

Так, Путин заявил, что Россия никогда не отказывалась ни от одного из предложенных форматов, в том числе и от расширения нормандского формата. Однако, он уточнил, что встреча на высшем уровне должна быть хорошо подготовлена.

«Во-вторых, более или менее о чем-то можно будет говорить после окончательного формирования нового правительства Украины и проведения выборов в парламент страны», - уточнил он.

Также он заметил, что не знает, как на приглашение отреагируют другие участники предложенного формата. Путин напомнил, что премьер Британии Тереза Мэй вскоре прекратит свою работу на указанном посту.

«Она в каком качестве приглашается на эту встречу? Она вообще согласна или нет? Не понятно. Американская администрация как реагирует? Мы не знаем. Как реагируют Германия, Франция? Это все вопросы, которые подлежат проработке» - отметил президент РФ.

Он заключил, что Россия никогда не отказывается от контактов, если они «идут на пользу». И данное предложение тоже «может быть интересным».

Напомним как ранее Президент Украины Владимир Зеленский выступил с заявлением касаемо телемоста, который организовывает телеканал «NewsOne» и «Россия 1». Он предложил президенту РФ Владимиру Путину «поговорить» на его условиях, в компании Трампа, Меркель, Мэй и Макрона, а в качестве места выбрал Минск. Кроме того он обратился к украинцам, и призвал не участвовать в происходящей «провокации», которая направлена на разделение.