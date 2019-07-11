У Зеленского не собираются делать исключение по люстрации для своей команды

Руслан Стефанчук Представитель Президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук заявил, что массовая люстрация чиновников времен президентства Петра Порошенко затронет также и команду Владимира Зеленского.

Об этом он сказал в зале парламента во время обсуждения отставки министра иностранных дел Павел Климкин и назначения на эту должность Вадима Пристайко, передает «Украинская правда».

Нардеп Владимир Арьев спросил, все ли в порядке с логически-следственной связью у Главы государства, если он предлагает министром человека, которого потом же, по его закону, могут люстрировать.

– Сегодня Президент Зеленский заявил, что все чиновники с 2014 по 2019 годы должны быть люстрированы. Господин Пристайко был эффективным заместителем министра иностранных дел до 2017 года. Следовательно, по логике Президента, его кандидат господин Пристайко должен быть люстрированный. У меня вопрос: а что у Президента с логически-следственной связью? – заявил Арьев.

Стефанчук ответил, что об этом можно будет говорить, когда Верховная Рада получит проект закона, о котором идет речь.

– Когда парламент его рассмотрит, поддержит и тогда только можно говорить, будет ли он в правовом поле, или нет, – сказал он.

– Но я глубоко убежден, что в случае поддержки, у нас будет абсолютное выполнение всех норм положений действующего законодательства, – добавил представитель Президента.

В свою очередь вице-спикер Ирина Геращенко уточнила, означает ли это, что под люстрацию также подпадают члены команды Зеленского Александр Данилюк и Абромавичус.

– Нет у нас вопросов, связанных с тем, команда это Президента, или не команда. В случае поддержки этого закона он будет распространяться на всех лиц, подпадающих под нормы этого закона, – заявил Стефанчук.

Геращенко выразила надежду, что Данилюк и Абромавичус услышали этот ответ.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский выступил с резкой критикой глав различных ведомств, и заявил, что его командой разработан законопроект про расширение норм закона об очистке власти.