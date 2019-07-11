Обвиняемый во взяточничестве депутат Каражей прошел конкурс на должность начальника управления экологии Николаевской ОГА

Депутат Николаевского областного совета Александр Каражей выиграл конкурс на должность начальника управления экологии и природных ресурсов Николаевской областной государственной администрации.

Информацию об этом «Преступности.НЕТ» подтвердил исполняющий обязанности главы Николаевской облгосадминистрации Вячеслав Бонь.

По его словам, на данный момент проходит спецпроверка Александра Каражея. Сколько она будет длиться, неизвестно.

— Ничего не могу сказать. Спецпроверка может длиться месяц или два, - сказал Вячеслав Бонь.

На вопрос о том, подходит ли Александр Каражей на должность начальника управления экологии, Вячеслав Бонь отметил, что у депутата есть профильное образование и опыт работы в этой сфере.

— Я думаю, подойдет. У него профильное образование, он работал в «Тилигульском парке» директором. И в «Рыбохране» он работал, - сказал Вячеслав Бонь.

Как известно, депутата Николаевского областного совета от «БПП-«Солидарность» и тогдашнего руководителя «Николаеврыбоохраны» Александра Каражея задержали на взятке 12 января 2016 года. В СБУ уточнили, что Каражей за месяц собирал с рыбаков взяток на 100 тысяч гривен. Затем суд отправил Каражея в СИЗО, назначив залог в 413 тысяч гривен, который вскоре внесли. В июле 2017 года суд максимально облегчил меру пресечения Каражею и отдал весь залог.

В апреле 2017 года Каражей стал заместителем главы Коблевской объединенной громады и занимается вопросами привлечения инвестиций. После того, как производство было передано в суд, на одном из первых заседаний, во время заслушивания записей телефонных разговоров выяснилось, что бывший первый вице-губернатор Николаевщины Николай Романчук требовал от Каражея организовать стол для нардепа от БПП Сергея Березенко, прибывшего контролировать назначение руководства Николаевского облсовета.