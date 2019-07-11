Зеленский впервые поговорил с Путиным – они по телефону обсудили вопрос военнопленных

фото: иллюстрация сайта "24 канал" Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом сообщает «ВВС».

Беседа состоялась по инициативе украинской стороны, подчеркнул представитель Кремля Дмитрий Песков.

— Обсуждались вопросы урегулирования на юго-востоке Украины и совместной работы по возвращению удерживаемых с обеих сторон лиц, - сказал Песков. - Обсуждалась возможность продолжения контактов в нормандском формате. Достигнута договоренность о продолжении этой работы на уровне экспертов.

Тезисы о телефонном разговоре Зеленского и Путина подтвердила и Администрация Президента Украины.

«Ключевым вопросом было освобождение пленных военных моряков. Также речь шла о возвращении других украинских граждан, которые содержатся на территории РФ. Кроме того, стороны обсудили продолжение переговоров в нормандском формате», - отмечено в сообщении.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился к главе Кремля Владимиру Путину с призывом вернуть украинских моряков, захваченных РФ в районе Керченского пролива. Позднее Зеленский предложил президенту РФ Владимиру Путину «поговорить» на его условиях, в компании Трампа, Меркель, Мэй и Макрона, а в качестве места выбрал Минск. 11 июля Путин заявил о готовности встретиться с Зеленским после того, как в Украине будут сформированы новая Рада и правительство.