«Не хочу быть причастным к обману избирателей»: Один из двойников кандидата от «Слуги народа» Дубинского снялся с выборов

Александр Дубинский Алексей Дубинский, который был зарегистрирован Центризбиркомом кандидатом в народные депутаты по округу №94 (Киевская область, города Васильков и Обухов и соответствующие районы), заявил о решении снять свою кандидатуру.

Его заявление опубликовало издание «УНИАН».

«Посмотрев видеообращение кандидата от политической партии «Слуга народа» Александра Дубинского, я осознал весь масштаб грязной предвыборной кампании, которая развернута на нашем 94-м округе. Я шокирован тем, как ведет кампанию против него представитель прошлой власти – первый заместитель главы парламентской фракции «БПП» в Раде Игорь Кононенко и его правая рука Жан Новосельцев. И мне стыдно, что некоторым образом причастен к этой грязи. На 94-м округе зарегистрированы сразу три бывших журналиста с «1+1», а также 5 представителей разнообразных ГО, фондов и ЧП «Слуга народа». И в придачу было три однофамильца Александра Дубинского», - отметил Алексей Дубинский.

Он уверен, что все это было сделано с одной единственной целью – запутать людей и не дать им проголосовать за Александра Дубинского.

«Я не хочу принимать в этом участие. Не хочу быть причастным к обману избирателей и членов избирательных участков, к искажению результатов волеизъявления. Я стал жертвой политических интриг представителей прошлой власти. Но имею достоинство и снимаю свою кандидатуру. Однако, кроме меня и Александра Дубинского на округе №94 есть еще двое почти-однофамильца Дубинских – жители Умани и Смелы Черкасской области Максим Дубинский и Вадим Дубинский. Призываю этих людей одуматься и не принимать участия в грязных предвыборных технологиях прежней власти. С этой конкретно просьбой обращаюсь к техническим кандидатам господина Кононенко – Жану Новосельцеву, Николаю Пидгурскому и другим», - говорится в заявлении.

«Еще есть время, возьмите с меня пример и снимите свои кандидатуры – не позорьте себя и избирательный процесс в стране! Пусть на 94-м округе победит тот, кому действительно доверяют люди. Я за честные выборы и честную борьбу. Желаю победы любому кандидату, которого выберут жители округа сознательно и без обмана», - резюмировал Алексей Дубинский.

Также опубликованы фото решения ЦИК от 9 июля об отмене регистрации Алексея Дубинского кандидатом в народные депутаты.

Как известно, на этом округе баллотируются по этому округу также баллотируются первый замглавы фракции «БПП» в Верховной Раде, соратник Петра Порошенко Игорь Кононенко и кандидат от партии «Слуга народа», журналист и телеведущий канала «1+1» Александр Дубинский. Помимо них были зарегистрированы еще несколько Дубинских и несколько Кононенко, а также однофамилец главного героя телесериала «Слуга народа»: Голобородько Павел Витальевич (Самовыдвиженец), Дубинский Вадим Владимирович, Дубинский Максим Николаевич, Дубинский Алексей Петрович (все - самовыдвиженцы), Кононенко Артур Романович, Кононенко Алексей Федорович, Кононенко Александр Александрович (все - самовыдвиженцы).