Суд аннулировал решение ЦИК об отмене регистрации Кузьмина кандидатом в нардепы от ОПЗЖ

Шестой апелляционный административный суд Киева отменил постановление Центральной избирательной комиссии об отмене регистрации бывшего первого замгенпрокурора Рената Кузьмина кандидатом в депутаты из списка политсилы «Оппозиционная платформа - За жизнь».

Об этом в Facebook сообщил его адвокат Артем Захарова.

Как известно, 4 июля в ЦИК поступило письмо СБУ в котором указано, что по поручению следователя Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины от 18 ноября 2016 года спецслужба разыскивает подозреваемого Кузьмина на территории Украины с 20 июня 2014. Его пребывание в нашем государстве не установлено.

На основании этой информации ЦИК отменил регистрацию Рената Кузьмина кандидатом в народные депутаты в списке партии «Оппозиционная платформа - За жизнь», где он находился под 35-м номером.

Стоить отметить, что информация о розыске Кузьмина также доступна на соответствующем открытом ресурсе МВД.

Напомним, что 3 июля ЦИК также приняла подобные решения относительно регистрации на кандидатами выборах экс-главу Администрации Президента времен Виктора Януковича Андрея Клюева и сандального видеоблогера Анатолия Шария.