Prozorro, безвиз и Нацбезопасность: надреп Жолобецкий назвал достижения Верховной Рады за пять лет

Народный депутат Украины Александр Жолобецкий рассказал о достижениях Верховной Рады за последние пять лет.

Об этом шла речь в передаче на телеканале «Рада».

Первым достижением Жолобецкий считает принятие Закона о национальной безопасности Украины.

— Кто бы как не критиковал работу Верховной Рады, были как промахи, так и достижения. Одним из достижений было пусть очень долго, но принятие Закона о нацбезопасности Украины. Который позволил структурировать все органы, в том числе нашу армию, вынести ее сегодня в топ самых лучших армий Европы, - сказал Александр Жолобецкий.

Одним из основных успешных шагов, принятых депутатами украинского парламента, Жолобецкий считает закрепление в Конституции Украины направления в ЕС и НАТО. Кроме того, достижением нардеп назвал принятие безвизового режима и начало работы системы публичных закупок Prozorro.

— Самым большим достижением Верховной Рады – это закрепление в Конституции нашего направления в НАТО и ЕС. Депутаты нашли в себе силы и 300 голосов было. Достижение парламента – это безусловно мы получили безвиз, в это мало кто верил. Тем не менее сегодня есть факт и мы можем позволить без открытия визы посещать все страны Европы, я считаю, это огромное достижение этого парламента. Одним из достижений я считаю введение системы Prozorro, которая сегодня считается одной из лучших в мире, - сказал народный депутат.

Помимо этого, Верховная Рада приняла законы о создании антикоррупционных органов и, несмотря на претензии к их работе, Жолобецкий считает инициативу правильной.

— Мы создали очень много антикоррупционных органов, к которым сегодня есть много вопросов. Я считаю, что тот бюджет, который тратится на них, не всегда соответствует их деятельности. Но в этом направлении нужно будет продолжать работу новому парламенту. Одно из достижений – это принятие закона об Антикоррупционном суде, который начнет свою работу уже буквально 5 сентября, - добавил Александр Жолобецкий.

Как известно, на инаугурации 20 мая Президент Украины Владимир Зеленский заявил о роспуске Верховной Рады и объявил досрочные выборы. 21 мая в Администрации Президента Украины состоялось заседание с представителями Верховной Рады и главами фракции относительно роспуска парламента. 22 мая нардепы отказались поддержать законопроектыЗеленского о смене избирательного законодательства и изменении закона о публичных закупках. 23 мая указ Президента Зеленского о роспуске Рады и внеочередных парламентских выборах вступил в силу.

24 мая в Украине стартовала избирательная кампания внеочередных выборов в Верховную Раду.

Однако по инициативе «Народного фронта» в Конституционный суд был направлен иск за подписью 62 нардепов об отмене соответствующего указа Зеленского.

20 июня Конституционный суд Украины признал конституционным указ президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады и назначении внеочередных парламентских выборов.