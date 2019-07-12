«Сегодня деньги просить у государства не надо», - нардеп Жолобецкий заявил, что в Украине успешно проходит децентрализация

Народный депутат Украины Александр Жолобецкий считает, что реформа децентрализации в целом проходит в стране успешно.

Об этом он заявил в эфире программы на телеканале «Рада».

По словам народного депутата, на сегодняшний день громады имеют возможность не просить постоянных дотаций из государственного бюджета, за исключением проектов, на которые средства заложены именно в казне страны.

— Никогда в истории Украины не было такого факта, чтобы 51,5% из государственного бюджета оставался на местах. Мы прекрасно знаем, как было раньше – те мэры, те головы сельских советов, которые были удобны, тем из бюджета дополнительно было финансирование субвенции или других источников из государственного бюджета. Сегодня деньги просить у государства не надо. Есть моменты, безусловно, когда без государственной поддержки мы не можем некоторые проекты на местах провести, но основа заложена. Я считаю, что новый парламент должен обязательно закончить эту реформу, - сказал Александр Жолобецкий.

На округе самого народного депутата, который находится в пределах Центрального и Витовского районов Николаева, есть как процветающие объединенные территориальные общины, так и те, чей уровень доходов низкий. В связи с этим, по словам Жолобецкого, реформу необходимо доработать.

— Если брать на моем округе 129-м – это город Николаев и Николаевская область, то у меня комбинированный округ в сельской местности, созданы три ОТГ и нужно думать над тем, чтобы внести изменения, поскольку есть ОТГ, которые входят в семерку самых богатых объединенных территориальных громад Украины, а есть те, которые, к большому сожалению, сводят концы с концами. Поэтому реформа требует еще доработки, чтобы все-таки выровнять в части бюджета. Но курс правильный, - отметил Александр Жолобецкий.

Напомним, на Николаевщине 11 из 12 кандидатов, выигравших выборы глав ОТГ, баллотировались как самовыдвиженцы.